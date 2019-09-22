Feghouli'nin neden kesik yediği ortaya çıktı

Süper Lig'in 5. haftasında Yeni Malatya deplasmanına çıkacak Galatasaray'da Sofiane Feghouli kadroda yer almadı. Cezayirli oyuncuyu, Younes Belhanda'nın yokluğunda herkes zorlu maçta sahada beklerken gerçekler ortaya çıktı.

Teknik direktör Fatih Terim, Feghouli ile bir toplantı yaparak Malatya deplasmanına neden götürmeyeceğini anlattı. Kritik fikstürü işaret edip Fenerbahçe ve PSG maçları için konuşan Terim, "Sen bana asıl o maçlarda lazımsın" dedi.

Belhanda'nın olmadığı dönemde Feghouli'den daha fazla sorumluluk almasını da isteyen deneyimli teknik adam, şu sözlerle kararını açıkladı: "Senin alternatifin yok. Artık 3 günde bir maç oynayacağız ve bu süreçte Belhanda bizimle değil. Yeni Malatya maçımız önemli ama 4 gün içinde önce Fenerbahçe, ardından da PSG ile karşılaşacağız. Sen bana asıl bu iki maçta lazımsın. İyi dinlenmeni istiyorum."

FEGHOULI'SİZ KAYIP!

Son iki sezonda Cezayirli oyuncunun kadroda olmadığı 8 maçta Aslan kayıplar verdi. Feghouli'nin sakat veya cezalı olduğu 8 mücadelede G.Saray 2 kez kazanırken 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.

(Sabah)