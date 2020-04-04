Feghouli'nin Filistin paylaşımı alkış aldı

AKŞAM
Galatasaray’ın Cezayirli yıldızı Feghouli sosyal medya hesabından, abluka altında koronavirüs sebebiyle ölen Gazzelileri ve kapıda dışarı çıkmasınlar diye bekleyen İsrail askerinin resmedildiği anlamlı bir karikatür paylaştı. Feghouli’ye destek yağdı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunuyor...
Beşiktaş'ın almak için nabız yokladığı Bernard Mensah için kulübü Kayserispor'un istediği 4 milyon Euro'luk bonservis bedeli transferi zora soktu…
Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen futbolda Fenerbahçe yönetimi çalışmalarını sürdürüyor... Damien Comolli'nin istifasının ardından sportif direktörlük görevinin devam edeceğini açıklayan başkan Ali Koç, yeni bir isim için çalışmalarını sürdürdüğünü açıklamıştı. Sarı-lacivertlilerin, iki hafta önce Barcelona'da da görev yapan İtalyan futbol adamı Ariedo Braida ile görüşme gerçekleştirildiği öğrenildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, A Takım futbolcularıyla telekonferans yoluyla gerçekleştirdiği görüşmenin fotoğraflarını paylaşarak, "Hepinizi çok özlemişim. Sizleri görmek beni çok mutlu etti" notunu düştü.
Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, stadının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tedavi merkezine dönüştürüleceğini açıkladı.
Ocak ayı transfer döneminde, Medipol Başakşehir ile olan sözleşmesini fesheden ve herhangi bir kulüple anlaşamayan Arda Turan, A Spor'a geleceği ile alakalı flaş açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor kaptanı Jose Sosa, kaleci Uğurcan Çakır'ın attığı dayanışma pasını yabancı oyuncular adına aldı.