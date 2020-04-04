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aksam.com.tr
  • 04 Nisan 2020 Cumartesi 08:00
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  • 04 Nisan 2020 Cumartesi 08:00

Feghouli'nin Filistin paylaşımı alkış aldı

Feghouli'nin Filistin paylaşımı alkış aldı

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Filistin hükümeti, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde koronavirüse yakalananların sayısının 12 olduğunu, ülke genelinde ise vaka sayısının 171'e yükseldiğini açıklamıştı.

AKŞAM

Galatasaray’ın Cezayirli yıldızı Feghouli sosyal medya hesabından, abluka altında koronavirüs sebebiyle ölen Gazzelileri ve kapıda dışarı çıkmasınlar diye bekleyen İsrail askerinin resmedildiği anlamlı bir karikatür paylaştı. Feghouli’ye destek yağdı.

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