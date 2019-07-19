Feghouli'den Terim'e övgü dolu sözler: Böyle bir teknik direktöre sahip olduğumuz için çok şanslıyız

Afrika Kupası finalinde Senegal ile karşılaşacak Cezayir'in Galatasaraylı yıldızı Sofiane Feghouli, beIN Sports Fransa'ya verdiği röportajda final hakkında konuştu.

Şampiyon olmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden yıldız isim, ''Renklerimiz ve Cezayir halkı için oynayacağız. İnsanlar finalde bizi görmek için bir sürü para harcadı. Sosyal medya sayesinde de bizi ne kadar destekledikelrini görebiliyoruz. Bu bizi daha çok motive ediyor. Saha içinde elimizden gelenin en iyisini yapıp şampiyon olmaya çalışacağız.'' dedi.

''SENEGAL, 3 FAVORİDEN BİRİYDİ''

Finaldeki rakipleri Senegal'i de değerlendiren Cezayirli futbolcu, ''Senegal, uluslararası bir takım. Turnuva öncesi şampiyonluğun 3 favorisinden birisiydi. Ancak ben takım arkadaşlarıma ve teknik direktörüme güveniyorum. Finale çok iyi hazırlandık.'' diye konuştu.

''İYİ OLMADIĞIMDA BİLE KADROYA ALDI''

Geçen sezon başındaki performans düşüklüğü için de itiraflarda da bulunan Feghouli, ''Teknik direktörümüz bizi gerçekten çok iyi hazırlıyor. Açıkçası iyi olmadığım zamanlarda bile beni kadroya aldı, bana şans verdi. Böyle bir teknik kadroya sahip olduğumuz için şanslıyız.'' sözlerini kullandı.

(Sporx)