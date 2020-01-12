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aksam.com.tr
  • 12 Ocak 2020 Pazar 17:16
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  • 12 Ocak 2020 Pazar 17:16

Feghouli'den şampiyonluk sözleri: Bir kez daha başaracağız

Feghouli'den şampiyonluk sözleri: Bir kez daha başaracağız

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Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, daha önce geriden gelerek şampiyon olduklarını anımsatarak, bunu tekrar yapabileceklerine inandığını söyledi.

Sarı-kırmızılı takımın kamp yaptığı, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sofiane Feghouli, kamp sürecinde genel olarak iyi çalıştıklarını söyledi.

Kampta tüm takım olarak çalışma imkanı bulduklarını ve yaptıkları iki hazırlık maçını kazandıklarını ifade eden Feghouli, "Bunlara baktığımızda olumlu bir süreç geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Dinlenip ikinci yarıya daha iyi bir şekilde başlayacağız." diye konuştu.

"ŞAMPİYONLUKLA SEZONU BİTİRECEĞİZ"

Cezayirli futbolcu, Afrika Uluslar Kupası'ndan geldiği için çok fazla dinlenemeden sezon başında takıma katıldığını belirterek, şimdi ise tam dinlenmiş durumda olduğunu aktardı.

"İnşallah bu sezonun ikinci yarısında elimden gelenin en iyisini yapacağım. Daha iyi bir şekilde geleceğim." diyen Feghouli, "Bunu da şampiyon olmak için yapacağım. Takımıma yardımcı olabilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Hem Türkiye Kupası'nı almak hem de şampiyon olmak için mücadele edeceğiz. Daha önce de 10 puan geriden geldik, bunu tekrar yapabileceğimize inanıyorum. Bu şekilde şampiyon olup kupayı almış bir şekilde sezonu bitireceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Takıma yeni katılan ve kendisiyle aynı mevkide oynayan Jesse Sekidika ile ilgili soru üzerine Feghouli, Nijeryalı oyuncunun takıma adapte olmaya başladığını söyledi.

"EĞER GALATASARAY'IN OYUNCUSU İSENİZ..."

Feghouli, Sekidika'nın şampiyonluk yolunda çok büyük katkılar yapacağına inandığını vurgulayarak, "Sadece o değil Emre Mor ve Jimmy Durmaz da bu bölgede oynuyor. Onlarda ellerinden gelen katkıyı sağlıyorlar. Oynasalar da oynamasalar da takımı motive etme yönünde çok büyük katkıları var. Eğer Galatasaray'ın oyuncusu iseniz eğer, sadece oynadığınız zaman değil oynamadığınız zaman da önemli. Burada da takımı iyi motive etmeniz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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