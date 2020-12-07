Feghouli orta sahadaki yeni mevkisini yadırgamadı

Orta sahada Taylan'ın yanında oynamaya başlayan Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli, Galatasaray'ın Hatayspor karşısında çektiği şutların yarısında boy gösterdi.
12 şuttan 6'sına katkı verdi. 79 dakika sahada kalan Feghouli, Diagne'nin golünü hazırlayan isim oldu. Bu sezonki 3. asistine imzasını attı.
Yüzde 92 pas yüzdesiyle oynadı. Karavana 3 şut attı. Ancak 3 şut pası verdi. Ayrıca 3 kez de Hatayspor ceza sahasında topla buluştu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim; Oğulcan Çağlayan, Emre Taşdemir, Kerem, Ali Yavuz gibi gençleri takıma monte etti. Gençlik aşısı meyvesini verdi.
'Küçük takımların büyük antrenörü'
Fatih Terim, herkese şans vermeye çalıştı. Kendini gösteren, performansını yükseltenler ilk 11'de kaldı. Terim, sakat ve hasta yıldızlar takıma dönmesine rağmen kadroyu bozmadı, "İyi olan oynar" mesajını verdi.
Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Atiba Hutchinson, teknik direktör Sergen Yalçın'ı kızdırdı. Başarılı futbolcunun, Siyah-Beyazlıların basketbol maçını izlemeye gitmesi hocasını sinirlendirdi.
Galatasaray'ın problem çocuğu Mbaye Diagne, attığı gollerle kendine geldi.
Fenerbahçe'nin teknik ekibinden yer alan Volkan Demirel, deplasmanda 2-0 kazandıkları Denizlispor maçının ardından sosyal medya hesabından hakem Ali Palabıyık'a gönderme yaptı.