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aksam.com.tr
  • 20 Ağustos 2019 Salı 11:37
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  • 20 Ağustos 2019 Salı 11:37

Feghouli geçtiğimiz sezonun en iyi oyuncusu seçildi

Feghouli geçtiğimiz sezonun en iyi oyuncusu seçildi

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Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, yılın en iyi futbolcusu seçildi ve bunun üzerine teşekkür mesajı yayınladı.

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, 2018-2019 sezonunun en iyi oyuncusu seçildi.

Geçen sezon gösterdiği başarılı performansla sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğunda önemli rol oynayan Cezayirli futbolcu, "transfermarkt.com.tr" sitesinin üyeleri tarafından sezonun en iyi oyuncusu unvanına layık görüldü.

Sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayımlayan Feghouli, "Bu çok büyük bir onur. Bu sezon daha da iyisini yapmayı ve inşallah yine tüm kupaları kazanmayı umuyorum." ifadelerini kullandı.

(AA)

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