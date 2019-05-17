Feghouli: Başakşehir maçını kazanacağız

Spor Toto süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Galatasaray - Başakşehir karşılaşması öncesinde sarı-kırmızılıların Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, basın toplantısı düzenledi.

Yıldız oyuncu konuşmasının başında Akhisarspor'u mağlup ederek aldıkları kupaya dair, "Çok mutluyum, sezon başındaki hedeflerimizde Türkiye Kupası'nı ve lig kupasını almak vardı. Galatasaray'a geliş amacımda buydu. Kariyerimde daha önce hiç kupa kazanmamıştım. oldukça mutluyum." dedi.

"BAŞAKŞEHİR MAÇINI ALACAĞIZ"

Feghouli, haftasonu oynayacakları Başakşehir mücadelesine ilişkin "Kazanacağız" açıklamasını yaparken, "Hem çok sabırsızım hem de çok motiveyim. Final olacak şekilde hazırlanıyoruz. 50 bin kişilik taraftarımızla oynayacağığız. Onlar taraftarımızın baskısını hissedecekler. Hazır bir şekilde çıkmamız gerekiyor. Dolayısıyla maçı alacağız." dedi.

Sarı-kırmızılı yıldız, konuşmasının sonunda bu sezonki performansını değerlendirirken, "Açıkçası bu sene ve geçen seneyi karşılaştırırsak; Bu sene sakatlık yaşamadım. Bu sebeple daha çok maça çıktım ve takım arkadaşlarımla beraber daha otomatiğe bağladım. Tabi yaşımla da alakası var artık 29 yaşındayım ve daha motiveyim." dedi.

(Sporx)