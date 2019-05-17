Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0641
  • 6,7734
  • 250.66
  • 87.380
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Feghouli: Başakşehir maçını kazanacağız

Feghouli: Başakşehir maçını kazanacağız

Feghouli: Başakşehir maçını kazanacağız

Galatasaray'ın yıldız ismi Sofiane Feghouli, antrenman öncesi basın mensuplarına konuştu.

Spor Toto süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Galatasaray - Başakşehir karşılaşması öncesinde sarı-kırmızılıların Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, basın toplantısı düzenledi.

Yıldız oyuncu konuşmasının başında Akhisarspor'u mağlup ederek aldıkları kupaya dair, "Çok mutluyum, sezon başındaki hedeflerimizde Türkiye Kupası'nı ve lig kupasını almak vardı. Galatasaray'a geliş amacımda buydu. Kariyerimde daha önce hiç kupa kazanmamıştım. oldukça mutluyum." dedi.

"BAŞAKŞEHİR MAÇINI ALACAĞIZ"

Feghouli, haftasonu oynayacakları Başakşehir mücadelesine ilişkin "Kazanacağız" açıklamasını yaparken, "Hem çok sabırsızım hem de çok motiveyim.  Final olacak şekilde hazırlanıyoruz. 50 bin kişilik taraftarımızla oynayacağığız. Onlar taraftarımızın baskısını hissedecekler. Hazır bir şekilde çıkmamız gerekiyor. Dolayısıyla maçı alacağız." dedi.

Sarı-kırmızılı yıldız, konuşmasının sonunda bu sezonki performansını değerlendirirken, "Açıkçası bu sene ve geçen seneyi karşılaştırırsak; Bu sene sakatlık yaşamadım. Bu sebeple daha çok maça çıktım ve takım arkadaşlarımla beraber daha otomatiğe bağladım. Tabi yaşımla da alakası var artık 29 yaşındayım ve daha motiveyim." dedi.

(Sporx)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Neslihan Atagül sevgisini haykırdı!
Turabi ABD'de katıldığı yarışmada büyük finalde!
Youtuber Enes Batur paylaştı: Evleniyoruz
Öğrencinin sorusu Tümer Metin'i çıldırttı: Manyak mısın?
Ünlü oyuncu erkek halini paylaştı: Sosyal medya yıkıldı
Hiç farkında olmadan iftar sofralarında öyle yanlışlar yapıyoruz ki... Daha yemeğe başlamadan vücudu

İftarda Doğru Bildiğimiz Yanlışlar | #SağlıklıRamazanlar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

600 yıllık gizem çözüldü

Yakıt deposunda kokusu soğanla engellenen eroin bulundu