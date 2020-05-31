Feghouli 10 milyon

Galatasaray, Cezayirli yıldızı için Al Nassr'a istediği bedeli iletti. Korona döneminde yaşanan ekonomik sıkıntı sebebiyle Sarı-Kırmızılılar, Soso'yu da satış listesine koymuştu. Suudi Arabistan basını, kulüpler arasındaki pazarlığın detaylarını duyurdu.

AKŞAM

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Feghouli’yi isteyen Al Nassr ile Sarı-Kırmızılı kulüp arasında yapılan görüşmelerin detayları ortaya çıktı. Al Nassr bir süredir talip olduğu Feghouli’nin bonservisi için Galatasaray’la görüşmelerini yürütürken, Suudi Arabistan basınında AD Sport görüşmelerin detaylarını yazdı. Aslan’ın Feghouli’nin bonservisi için Al Nassr’dan 10 milyon euro bonservis talep ettiği öğrenildi.

DÜŞÜNMEK İSTEDİLER

Al Nassr yetkilileri ise bonservis bedelini yüksek bulmalarına rağmen düşünmek için süre istedi. Feghouli bu sezon Galatasaray formasıyla ligde oynadığı 21 maçta 5 gol attı ve 3 asist yaptı. Cezayirli futbolcu tüm kulvarlarda 30 maçta 6 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Feghouli’nin 2022’ye kadar Galatasaray ile sözleşmesi devam ediyor. 30 yaşındaki yıldızın Sarı-Kırmızılılar’dan aldığı net yıllık ücret ise 3 milyon 850 bin euro...