Fedor Smolov'dan skandal hareket! Koronavirüse rağmen karantinayı deldi

Celta Vigo'nun Rus futbolcusu Fedor Smolov, 18 yaşındaki sevgilisi Maria Yumasheva'nın doğum günü partisi için koronavirüs karantinasını deldi ve ülkesini gitti. Smolov'un bu hareketi büyük tepki çekti.

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgınının en şiddetli görüldüğü ülkelerin başında İspanya geliyor. La Liga'nın askıya alınmasına da sebep olan salgın nedeniyle ülkeye giriş çıkışlar yasak. Ancak AS gazetesinde yer alan habere göre, Celta Vigo forması giyen Fedor Smolov bu yasağı dinlemedi.

30 yaşındaki deneyimli futbolcu, eski Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in torunu olan ve 18 yaşına basan nişanlısı Maria Yumasheva'nın doğum günü partisine katıldı.

Karantina kurallarını delerek İspanya'dan Rusya'ya giden Smolov'un kulübüne haber vermediği ve ceza alacağı aktarıldı. Öte yandan Rus futbolcunun, kulübe ailevi sorunlarının olduğunu ve çözmek için Rusya'ya gitmek istediğini söylediği ancak izin alamadığı ortaya çıktı.

AS'a konuşan bir Celta Vigo yöneticisi, "Özel sebeplerden dolayı Rusya'ya gitmek istediğini bize bildirdi. Biz de yasağı hatırlatarak kendisine izin veremeyeceğimizi söyledik. Daha sonra bize Rusya'ya gittiğini bildirdi. Sorunu çözer çözmez de geri döneceğini söyledi" dedi.