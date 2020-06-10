Federer'in sezonu kapattığı açıklandı

İsviçreli tenisçi Roger Federer dizinden ameliyat oldu. 38 yaşındaki efsane sporcu, bu sezonu kapattığını açıkladı.

Son olarak ocak ayında Avustralya Açık'ta mücadele eden ve sağ dizinden sakatlanan Roger Federer, şubat ayındaki ameliyatın ardından bir operasyon daha geçirdi.

Federer, 2020 yılı içinde bir daha kortlara çıkamayacağını duyurdu.

Salgın nedeniyle temmuz ayının sonuna kadar turnuva yok. Ağustos ve eylül aylarındaysa ise ABD ile Fransa Açık'ın düzenlenmesi hedefleniyor.

Roger Federer, 2016 yılında da benzer bir sakatlık yaşamış, sonraki sezon 4 Grand Slam'in 2'sini kazanmıştı.