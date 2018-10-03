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Federer ve Serena Williams karşı karşıya gelecek

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Tenis dünyasının başarılı isimlerinden İsviçreli Federer ile ABD'li Williams, 1 Ocak'ta karşı karşıya gelecek.

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Teniste 2019 sezonunun açılış turnuvası Hopman  Kupası'nda İsviçreli Roger Federer ile ABD'li Serena Williams, karşı karşıya  gelecek.
 
Avustralya'nın Perth kentinde 29 Aralık-5 Ocak tarihlerinde  düzenlenecek ve ülke takımlarının karşılaşacağı Hopman Kupası, tenis tarihinin en  başarılı iki oyuncusunun mücadelesine sahne olacak.
 
İsviçre ile ABD'nin 1 Ocak'ta karşı karşıya geleceği turnuvada, tek  kadınlar kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan Serena Williams ile tek  erkeklerde 20 grand slam zaferi yaşayan Roger Federer maça çıkacak. Takımlar  karışık kategorisinde yapılacak mücadelede Federer'e Belinda Bencic, Williams'a  ise Frances Tiafoe eşlik edecek.
 
Serena Williams, bu sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ın  olaylı geçen tek kadınlar finalinde Naomi Osaka'ya kaybetmesinin ardından ilk kez  bu maçla korta çıkacak.

(AA)

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