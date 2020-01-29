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  • Federer Djokovic maçı ne zaman, saat kaçta? Roger Federer Djokovic maçı hangi kanalda?
  • 29 Ocak 2020 Çarşamba 11:06
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  • 29 Ocak 2020 Çarşamba 11:06

Federer Djokovic maçı ne zaman, saat kaçta? Roger Federer Djokovic maçı hangi kanalda?

Federer Djokovic maçı ne zaman, saat kaçta" Roger Federer Djokovic maçı hangi kanalda"

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Federer Djokovic maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu arama motorunda tenis severler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Avustralya Açık'ta Novak Djokovic, Milos Raonic'i 3-0 yenerek yarı finale yükseldi ve Roger Federer ile eşleşti. İlk kez 2007 yılında Avustralya Açık Turnuvası’nda karşı karşıya gelen ikili şimdi de yarı finalde mücadele edecek. Bu eşleşmenin ardından Federer Djokovic maçı ne zaman, saat kaçta? sorusuna yanıt aranıyor..

Federer Djokovic maçı ne zaman, saat kaçta? sorusunun yanıtı arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Avustralya Açık'ta erkeklerin 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic, 32 numaralı seribaşı Milos Raonic'i 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Djokovic yarı finalde  6 şampiyonluğu bulunan 3 numaralı seribaşı Roger Federer ile karşılaşacak. Roger Federer Djokovic maçı hangi kanalda? merak ediliyor. İşte yanıtı..

FEDERER DJOKOVİC MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Avustralya Açık yarı final mücadelesi, 30 Ocak Perşembe günü TSİ 11:30’da ekranlarda olacak. Mücadele Eurosport 1 kanalından canlı yayınlanacak.

DJOKOVİC YARI FİNALDE FEDERER'İN RAKİBİ OLDU 

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 9. günü, 7 şampiyonlukla Avustralya Açık'ı teklerde en fazla kazanan erkek tenisçi Djokovic ile 2016 yarı finalisti Raonic arasındaki çeyrek final maçıyla tamamlandı.

Unvanını korumak için korta çıkan Djokovic, Raonic'in hızlı servisleri karşısında zaman zaman zorlansa da 2 saat 49 dakika süren karşılaşmayı, 3-0 (6-4, 6-3, 7-6) kazandı.

Djokovic, yarı finalde 6 şampiyonluğu bulunan 3 numaralı seribaşı Roger Federer ile karşılaşacak.

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