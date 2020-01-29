Federer Djokovic maçı ne zaman, saat kaçta? Roger Federer Djokovic maçı hangi kanalda?

Federer Djokovic maçı ne zaman, saat kaçta? sorusunun yanıtı arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Avustralya Açık'ta erkeklerin 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic, 32 numaralı seribaşı Milos Raonic'i 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Djokovic yarı finalde 6 şampiyonluğu bulunan 3 numaralı seribaşı Roger Federer ile karşılaşacak. Roger Federer Djokovic maçı hangi kanalda? merak ediliyor. İşte yanıtı..
FEDERER DJOKOVİC MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Avustralya Açık yarı final mücadelesi, 30 Ocak Perşembe günü TSİ 11:30’da ekranlarda olacak. Mücadele Eurosport 1 kanalından canlı yayınlanacak.
DJOKOVİC YARI FİNALDE FEDERER'İN RAKİBİ OLDU
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 9. günü, 7 şampiyonlukla Avustralya Açık'ı teklerde en fazla kazanan erkek tenisçi Djokovic ile 2016 yarı finalisti Raonic arasındaki çeyrek final maçıyla tamamlandı.
Unvanını korumak için korta çıkan Djokovic, Raonic'in hızlı servisleri karşısında zaman zaman zorlansa da 2 saat 49 dakika süren karşılaşmayı, 3-0 (6-4, 6-3, 7-6) kazandı.
Djokovic, yarı finalde 6 şampiyonluğu bulunan 3 numaralı seribaşı Roger Federer ile karşılaşacak.
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