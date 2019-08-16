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aksam.com.tr
  • 16 Ağustos 2019 Cuma 13:45
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  • 16 Ağustos 2019 Cuma 13:45

Federer, Cincinnati Masters'ta elendi

Federer, Cincinnati Masters'ta elendi

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Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nda mücadele eden İsviçreli Roger Federer, üçüncü turda Rus Andrey Rublev'e yenilerek elendi.

ABD'nin Cincinnati kentinde düzenlenen sert kort turnuvasında, dünya 3 numarası Federer, elemelerden gelen klasmanın 70. sırasındaki Rublev ile karşılaştı. 
Turnuvada 7 şampiyonluğu bulunan ve geçen yıl final oynayan Federer, rakibine 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup oldu.

Rublev, çeyrek finalde vatandaşı Daniil Medvedev ile eşleşti. 

(AA)

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