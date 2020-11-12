Federasyon başkanlığından sonra FIFA'dan da istifa etti

İngiltere Parlamentosu'nun bünyesindeki bir çevrim içi toplantıda sarf ettiği ayrımcı sözler sonrası, 2016'dan beri yürüttüğü FA başkanlığından ayrılmak zorunda kalan Clarke, FIFA Konseyi'ndeki koltuğunu da kaybetti.
37 üyesi bulunan FIFA Konseyi'ndeki 8 asbaşkandan biri olan Clarke, bu görevden de istifa etti.
Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, sözleşme uzatmaya yanaşmayan Dorukhan Toköz'ü takasta kullanmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı yönetim, milli futbolcusunu Galatasaray'â vererek, karşılığında Cimbom'un yıldızını kadrosuna katmak istiyor.
Galatasaray Yönetimi seçim kararı aldı ancak bunun perde arkasında çeşitli nedenler aranmaya başladı.
Galatasaray'da sezona süper başlayan Younes Belhanda, kontrat bekliyor. Sözleşmesinin son yılında olan Faslı yıldızın mükemmel futbolu kafaları karıştırdı. 30 yaşındaki futbolcuya bir dönem "gitsin" diyenler, şimdi sözleşmesinin uzatılması gerektiğini düşünüyor. Peki Younes Belhanda'nın sözleşmesi uzatılacak mı?
Mert Hakan, A Milli Takım'da yaşadığı sakatlık yüzünden 3 hafta takımdan ayrı kaldı. Sağlık ve sakatlık problemleriyle uğraşan Novak'ın hazır hale gelmesi bir ayı aştı. Cisse kamp dönemi geçirmeden geldi. 4. hafta kadroya dahil olan Nazım ise Gökhan'ın performansı yüzünden formayı alamadı.
Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, yardımcılarıyla yaptığı toplantıda defanstaki sorunların altını çizdi, "Savunmada hala ciddi sıkıntılarımız var. Neredeyse kaleye gelen her top gol oluyor" dedi.
Fenerbahçe'de son dört haftadır gol bulamayan Samatta'nın performansı tartışma konusu. Papiss Cisse ile birlikte ligin en fazla net gol pozisyonu kaçıran ismi durumunda olan Tanzanyalı santrfor, şut karnesinde stoper Serdar Aziz'in bile gerisinde kaldı.