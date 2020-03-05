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aksam.com.tr
  • 05 Mart 2020 Perşembe 11:35
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  • 05 Mart 2020 Perşembe 11:59

Federasyon açıkladı! Fenerbahçe'nin maçı tekrar edilecek

Federasyon açıkladı! Fenerbahçe'nin maçı tekrar edilecek

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TBF, Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko karşılaşması için ev sahibi ekibin yaptığı kural hatası başvurusunun kabul edildiğini ve karşılaşmanın tekrarlanacağını açıkladı.

TBF, Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko karşılaşması için ev sahibi ekibin yaptığı kural hatası başvurusunun kabul edildiğini ve karşılaşmanın tekrarlanacağını açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

01 Mart 2020 tarihinde oynanan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor Kulübü – Fenerbahçe Beko Spor Kulübü (BSL) müsabakası ile ilgili Meksa Yatırım Afyon Belediyespor Kulübü tarafından yapılan itiraz Yönetim Kurulumuz tarafından görüşülmüş ve kural hatası yapıldığı kanaatiyle müsabakanın tekrarına karar verilmiştir.

Karşılaşmanın tarihi, iki takımın maç programına göre daha sonra açıklanacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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Federasyon açıkladı! Fenerbahçe'nin maçı tekrar edilecek
Federasyon açıkladı! Fenerbahçe'nin maçı tekrar edilecek

Federasyon açıkladı! Fenerbahçe'nin maçı tekrar edilecek

TBF, Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko karşılaşması için ev sahibi ekibin yaptığı kural hatası başvurusunun kabul edildiğini ve karşılaşmanın tekrarlanacağını açıkladı.

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