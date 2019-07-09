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  3. F.Bahçe'ye transfer olan Altay Bayındır, MKE Ankaragücü'ne veda etti

F.Bahçe'ye transfer olan Altay Bayındır, MKE Ankaragücü'ne veda etti

F.Bahçe'ye transfer olan Altay Bayındır, MKE Ankaragücü'ne veda etti

MKE Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye transfer olan kaleci Altay Bayındır, başkent ekibinin formasını her zaman gururla taşıdığını belirterek, "Sahada ve saha dışında her zaman bu camianın büyüklüğünü bilerek, sorumluluk sahibi bilinciyle hareket ettim. Bu ailenin bir parçası olarak mücadele etmekten onur duydum." ifadelerini kullandı.

Altay Bayındır, sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajla MKE Ankaragücü camiasına veda etti.

Mesajına "Büyük Ankaragücü taraftarı" ifadesiyle başlayan Altay, "Tandoğan Tesisleri'nden ilk içeri girdiğimde hayalleri büyük, 15'lerinde bir çocuktum. Hayallerimi gerçekleştirmek için çok çalışmam gerektiğini ve bunu bir gün başarabileceğimi biliyordum. Hedeflerime giden yolun sırrı azimdi, ben azmimi ve arzumu bir an olsun bırakmadım. Beştepe Tesisleri'nden ilk içeri girdiğimde hedeflerim büyük, 17'lerimdeydim. İnanmak, başarmanın yarısıydı ve ben inanıyordum. Bir gün bu forma altında büyük Ankaragücü taraftarının önünde sahada olacaktım. Bu arma altında iki önemli şampiyonluk yaşayarak Ankaragücümüzü layık olduğu yere taşıdık." şeklinde görüş belirtti.

Başkent ekibiyle 20 yaşında unutulmayacak anılar yaşadığını belirten genç kaleci, şöyle devam etti:

"İlk Süper Ligi maçıma çıktım, bununla beraber kaptan olarak sahada yer aldım. İlk günden beri bu günleri yaşamak için mücadelemi verdim. Ankaragücü formasını her zaman gururla taşıdım. Sahada ve saha dışında her zaman bu camianın büyüklüğünü bilerek, sorumluluk sahibi bilinciyle hareket ettim. Bu ailenin bir parçası olarak mücadele etmekten onur duydum. Üzüldük, sevindik ve birçok duyguyu beraber yaşadık. Ve artık benim için yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi."

"Bu armayı ve siz büyük Ankaragücü taraftarını her zaman kalbimin bir köşesinde taşıyacağım." ifadesini kullanan 21 yaşındaki Altay, "Beni ilk günden beri desteklediniz ve sevginiz ile beslediniz. Ben de sizlere layık olmaya çalıştım. Ne mutlu ki bana, layık olabilmenin gururunu yaşıyorum. Bütün destekleriniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın." mesajını paylaştı.  (AA)

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