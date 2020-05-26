F.Bahçe'nin gündemindeki Gökhan ve Caner kararı yönetime iletti

Beşiktaş'ın iki milli yıldızı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in isimleri sık sık eski kulüpleri Fenerbahçe ile anılıyordu. İki ismin yeniden Fenerebahçe forması giyeceği konuşulurken bu konuda bomba bir gelişme yaşandı.

Aziz Yıldırım'ın başkan olduğu dönemde uzun süre bekledikleri halde sözleşmeleri yenilenmeyen Gökhan Gönül, Beşiktaş'a imza atmış, Caner de bedelsiz transfer olduğu İtalyan kulübü İnter'de kampa katıldıktan sonra siyah-beyazlılara kiralanmıştı..

Fenerbahçe yönetimi bu iki ismin Beşiktaşlı idarecilerle yapacağı görüşmeyi beklerken son dakika gelişmesi yaşandı.

İLK ADIM GELDİ

Beşiktaş’ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek Caner Erkin ve Gönül Gönül’ün akıbeti henüz belli olmazken; bu doğrultuda iki futbolcudan ilk adım atıldı.

Asist Analiz'in haberine göre; Fenerbahçe'nin iki eski futbolcusu, siyah-beyazlı yöneticilere hiçbir takımdan teklif almadıklarını söylerken; Beşiktaş’ta kalmak için de maaş konusunda fedakarlık yapabileceklerini açıkladı.

SIRA YÖNETİMDE

Bunun ardından siyah beyazlı yönetimin atacağı adım merak konusu oldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda kendisine yöneltilen Gökhan Gönül talebine çok kısa bir cevap vererek açık kapı bıraktı.

Bir kongre üyesinin, "Bizim Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı" önerisine "Anlaşıldı" şeklinde cevap verdi.