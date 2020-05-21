F.Bahçe ve Beşiktaş Bilal Budak transferinde karşı karşıya

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Manisaspor'un 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Bilal Budak, transferin gözde isimlerinden biri oldu. Siyah-beyazlılarda gösterdiği performansla birçok kulübün ilgisini çeken genç oyuncu için Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe'nin de devreye girdiği iddia edildi.
Sarı Lacivertlilerin Manisaspor yönetimiyle görüşmelere başladığı ileri sürülürken, sezon sonunda Bilal'in iki ekipten birine imza atacağı kaydedildi.
Manisaspor'un altyapısından yetişip bu sezon başında profesyonelliğe imza atan Bilal Budak, Siyah Beyazlı formayı 3. Lig'de 20 maçta terletti ve 2 gol attı.
Gölcükspor'dan 21 yaşındaki İsmail Yüksek'i transfer edip geleceğe yatırım yapan Fenerbahçe, Bilal Budak'ın yanı sıra yine 3. Lig temsilcisi 1928 Bucaspor'un 18 yaşındaki santrforu Barış Sungur için de temaslarını sürdürüyor.
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