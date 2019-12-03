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  3. 'F.Bahçe benle ilgileniyor' demişti! Yanal kararını verdi

'F.Bahçe benle ilgileniyor' demişti! Yanal kararını verdi

'F.Bahçe benle ilgileniyor' demişti! Yanal kararını verdi

Lazio forması giyen İsveçli sol bek, Fenerbahçe’nin kendisiyle ilgilendiğini söylemişti. Rıza Durmisi, sezon başında Sarı- Lacivertliler’in gündemine gelse de ara transfer dönemi için düşünülmüyor.

Lazio forması giyen İsveçli sol bek, Fenerbahçe’nin kendisiyle ilgilendiğini söylemişti. Rıza Durmisi, sezon başında Sarı- Lacivertliler’in gündemine gelse de ara transfer dönemi için düşünülmüyor.

Ersun Yanal’ın, ocak ayında hazır futbolcu istediği, Lazio’da bu sezon tek bir maçta bile forma giyemeyen Durmisi’ye sıcak bakmadığı öğrenildi. Sol bek için bir numaralı hedef Aleksandar Kolarov. Bu hayal gerçekleşmezse, rota Rizesporlu Melnjak olacak.  (Fanatik)


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