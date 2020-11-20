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aksam.com.tr
  • 20 Kasım 2020 Cuma 10:39
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Fatma Uruk: Bakan Kasapoğlu'nun desteği beni cesaretlendirdi

Fatma Uruk: Bakan Kasapoğlu'nun desteği beni cesaretlendirdi

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Serbest dalışçı Fatma Uruk, rekor deneyişlerinin 3'üncü gününde bir rekora daha imza attı. Uruk, ilk gün gerçekleştirdiği paletsiz değişken ağırlık dalışta 72 metre olan rekorunu 77 metreye çekti. Uruk bu mesafe ile 76 metre ile İtalyan dalışçı Michele Tomassi'de olan erkekler dünya rekorunu da geride bıraktı.

Fatma Uruk Meksika’da rekorlar kırmaya devam ediyor. Rekor deneyişlerinin ilk gününde paletsiz değişken ağırlık dalışta 72 metre derinliğe dalarak rekoru eline geçiren Fatma Uruk, dün ikinci rekor denemesinde çift palet sabit ağırlıkla Tuş sporcu Olga Davydova’ya ait 65 metre olan rekoru geride bırakmıştı. Uruk bugün de ilk gün kırdığı paletsiz değişken ağırlık yarışta derecesini yükseltmek için Meksika’daki çukurda suya girdi.

72 metre ile kadınlarda kendisinde bulunan rekoru 77 metreye yükselten Fatma Uruk, bu mesafe ile aynı zamanda 76 metre ile İtalyan dalışçı Michele Tomassi’de olan erkekler rekorunu da kırmış oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteklediği ve Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun her an bilgi aldığı Fatma Uruk, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Çok şükür işlem tamam" dedi.

FATMA URUK: BAKAN KASAPOĞLU’NUN DESTEĞİ BENİ CESARETLENDİRDİ

Kendisini ilk günden beri destekleyen Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı, sponsorlarını ve tüm sporseverleri gururlandıran; kırdığı rekorların ardından DHA’ya konuşan Uruk, “Meksika’dan herkese merhaba. Bugün 3’üncü dünya rekor denememizi de başarılı bir şekilde tamamladım. İlk gün yaptığım paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 72 metreye çıkardığım rekoru bugün 77 metreye çektim. Çünkü amacım 76 metre olan erkekler rekorunu da kırmaktı. 3 gün arka arkaya dalış yapmak biraz zorlayıcıydı. Fakat hakemler ve doktorları pandemi sürecinde buraya getirmek çok zordu. 1 gün daha fazla kalamayacaklardı. Hava bozuyor, bu riski alamadığımız için böyle sıkışık bir plan yapmak zorunda kaldık. Fakat çok iyiyim. Bütün dalışlarım performansımın zaten çok altındaydı. Çok rahat dalışlar yaptım. Tabii ki çok heyecanlıydım. Yarışmayı seviyorum ve bir şekilde o heyecanı yönettim. Çok büyük destekler gördüm. Bunların da üzerimde oluşturduğu bir heyecan vardı. Bir şekilde bunu hallettik ve dalışlarım başarılı sonuçlandı. Tüm sponsorlarıma, beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Öncelikle bana başından bu yana cesaret verdiği için Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, buradaki sürecimi kolaylaştırdıkları için Meksika Büyükelçimiz Tahsin Timur Söylemez ve Dış İşleri Bakanlığımıza, bütün destekleri ve anlayışları için çalıştığım kurum ile tüm yöneticilerime teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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