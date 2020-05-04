Fatih Terim'in yeniden kiralanmasını istediği Jean Michael Seri: 1 yıl daha oynamak isterim

Teknik direktör Fatih Terim, Jean Michael Seri'nin yeniden kiralanması için yönetimden talepte bulundu.
Tecrübeli hocanın öncelikle başarılı oyuncu ile görüştüğü ve fikrini sorduğu ortaya çıktı.
Fildişi Sahilli futbolcunun "Galatasaray'da mutluyum. Bir yıl daha oynamak isterim" cevabı vermesinin ardından harekete geçildiği ifade edildi.
Ayrıca Seri'nin Galatasaray'da kalması halinde 2.8 milyon euro'luk ücretinde de indirim yapmaya hazır olduğu bildirildi.
(Sabah)
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir: “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yarın 15.00'te bir toplantımız var. Kendisinin görüşünü alacağız, Bilim Kurulu'nun görüşünü alacağız, yol haritası belirleyeceğiz.”
İngiliz basını, Liverpool'un Uğurcan Çakır transferinden vazgeçmediğini ve başarılı kalecinin gelecek sezon Kırmızılar'ın formasını giyeceğini yazdı.
Başakşehir, tecrübeli kaleci Volkan Babacan için Beşiktaş'tan bonservis bedeli istemeyecek. Sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan 31 yaşındaki file bekçisi, 2+1 yıllık anlaşma karşılığında sezon başına 650 bin Euro para alacak.
Galatasaraylı taraftarlara kötü haberi eski kaptan Tugay Kerimoğlu verdi. Kerimoğlu, Sarı-Kırmızılıların Mario Lemina'yı transfer etmesinin çok zor olduğunu söyledi.
Sarı-kırmızılılar, Bankalar Birliği anlaşmasının uzatılmasını hedefliyor. Cim-Bom, Türkiye Bankalar Birliği ile imzalanan 5 senelik sözleşmenin süresinin artırılması için çalışmalara başladı. Revize konusu masaya yatırıldı. Mevcut sürenin 2 katı bekleniyor.
Galatasaray'ın Radamel Falcao ile yollarını ayırıp Mario Mandzukic'i transfer edeceği öne sürülmüştü. Golcü futbolcunun menajeri Ivan Cvjetkovic, “Henüz bizimle resmi bir temas olmadı” derken Hırvatistan Milli Takımı'nın yardımcı antrenörü Ivica Olic ise tecrübeli forvete “Ne işi var Katar'da? Galatasaray gibi tutkulu takımları düşünmeli” tavsiyesinde bulundu.
Arap kulüpleri, Trabzonsporlu yıldızlar Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban'ın peşine düştü. İki oyuncuya toplam 28 milyon euro teklif gelmesi bekleniyor...