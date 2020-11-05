Fatih Terim'in vazgeçilmezlerinin takımdaki en az maaş alan isimler olması dikkat çekti

Galatasaray'da en düşük maaşlı isimler arasında yerli olarak Taylan Antalyalı. Yabancı olarak ise en az kazananlardan birisi Marcao. Taylan Antalyalı 2.2 milyon TL, Marcao 850 bin Euro alıyor. Her iki oyuncu da bu sezon takımının oynadığı 10 maçta da görev alan oyuncular oldular. Terim bu iki oyuncudan hiç vazgeçmedi.
Takımın en yüksek maaşlı isimi Feghouli ise son iki maçta görev alamazken bunların birini kadro dışı birinde ise kulübede tamamladı. Feghouli'nin yıllık net maaşı 3 milyon 850 bin Euro.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, performansıyla hayal kırıklığı yaratan ve eleştiri oklarının hedefi haline gelen Mbaye Diagne'nin yerine Ali Yavuz Kol'a şans verme kararı aldı.
Eddie Newton'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Abdullah Avcı ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Bordo-Mavililer ile başarılı antrenör arasındaki tek pürüz ise sözleşme süresi. Avcı 3 yıllık sözleşme isterken Trabzonspor yönetimi, 1 sene sonraki seçimden dolayı 1+2 yıllık kontrat yapmaya sıcak bakıyor.
Galatasaray, Süper Lig'in 8'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Seçime hazırlanan Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in yeniden başkan adayı olma kararı aldığı ve yeni bir ekiple yola çıkmayı planladığı ortaya çıktı.
Tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Denizli ayrıca teklifler aldığını da sözlerine ekledi.