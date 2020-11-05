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  • Fatih Terim'in vazgeçilmezlerinin takımdaki en az maaş alan isimler olması dikkat çekti
  • 05 Kasım 2020 Perşembe 15:37
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Fatih Terim'in vazgeçilmezlerinin takımdaki en az maaş alan isimler olması dikkat çekti

Fatih Terim'in vazgeçilmezlerinin takımdaki en az maaş alan isimler olması dikkat çekti

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Galatasaray'ın en istikrarlı iki futbolcusunun takımda en az maaş alan oyuncular olması dikkat çekti.

Galatasaray'da en düşük maaşlı isimler arasında yerli olarak Taylan Antalyalı. Yabancı olarak ise en az kazananlardan birisi Marcao. Taylan Antalyalı 2.2 milyon TL, Marcao 850 bin Euro alıyor. Her iki oyuncu da bu sezon takımının oynadığı 10 maçta da görev alan oyuncular oldular. Terim bu iki oyuncudan hiç vazgeçmedi.

Takımın en yüksek maaşlı isimi Feghouli ise son iki maçta görev alamazken bunların birini kadro dışı birinde ise kulübede tamamladı. Feghouli'nin yıllık net maaşı 3 milyon 850 bin Euro.

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