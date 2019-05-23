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Fatih Terim'in vazgeçilmezi Ryan Donk

Fatih Terim'in vazgeçilmezi Ryan Donk

Fatih Terim’in güvenini boşa çıkarmayan Ryan Donk, Galatasaray’ın vazgeçilmezi oldu.

ELEŞTİRİLERE SAHADA CEVAP VERDİ

RYAN Donk... Galatasaray’ın jokeri. Fatih Terim’in vazgeçmediği, geçemediği isimlerin başında geliyor. Geçen sezonun başında Igor Tudor tarafından kadro dışı bırakılan Hollandalı oyuncu, Fatih Terim’in gelmesiyle birlikte yeni bir kimliğe bürünmüş ve kazanılan 21. şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu. Yönetim sezon başında Donk’un sözleşmesini uzatmış ve büyük eleştiriler almıştı. Ancak, 33 yaşındaki futbolcu saha içi performansıyla eleştirelere tokat gibi cevap verdi.

ANTALYA’DA CİM BOM’U ZAFERE TAŞIDI

BU sezon Fatih Terim, nerede görev verirse elinden gelenin en iyisini yapan Donk, özellikle Antalyaspor deplasmanında attığı golle Galatasaray’ın şampiyonluğundaki en kritik virajlardan birini kayıpsız dönmesini sağladı. Hollandalı, Akhisar mücadelesinde Mitroglou’nun 90+5’te attığı golün de asistini yapan isimdi. Stoper, orta saha ve forvet olarak görev yapan 33 yaşındaki oyuncu, bu sezon 21 mücadelede forma giyerken Fenerbahçe derbisi sonrasında ise 6 maç ceza almıştı.

(Güneş)

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