Fatih Terim'in uzatma süresi itirazı doğru çıktı

Kayserispor maçı sonrası hakemin iyi bir maç yönettiğini ifade eden Fatih Terim, sadece 5 dakika uzatma verilmesine ise tepki göstermişti. Tecrübeli hoca, "Kardeşim 10 oyuncu değişti. Herkes yatıyor 5 dakika mıdır?" ifadesini kullanırken Ajansspor'un yaptığı inceleme Terim'in bu iddiasında haklı olduğunu ortaya koydu. Pozisyon pozisyon ele alındığında oyunun ikinci yarıda tam 10 dakika 42 saniye durduğu tespit edildi.
İşte pozisyonlar ve kaybolan süreler:
47.15 Fernandes'in Taylan'a faulü / +60 saniye
54.01 Oğulcan'ın Aziz Behich'e faulü / +26 saniye
57.59 Oğulcan'ın Campanharo'ya faulü / +33 saniye
59:07 Muğdat'ın Linnes'e faulü (Penaltı) / +185 saniye
65:44 Faul artı oyuncu değişikliği / +15 saniye
67:40 Faul, tartışma, oyuncu değişiklikleri +107 saniye
70:11 Kayseri gol / +58 saniye
71:57 Faul / +43 saniye
82:17 Aut artı sakatlık / +76 saniye
85:24 Korner ve oyuncu değişiklikleri / +39 saniye
Toplam: 642 saniye (10 dakika, 42 saniye)
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in, maç sonuna ilave edilen dakikaya itirazı haklı çıktı. Öyle ki mücadele oynanmayan süre 10 dakika 42 saniye idi.
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