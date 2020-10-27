Fatih Terim'in transferdeki gözdeleri kulüplerinde kadroya bile giremiyor

Fanatik

Yaz transfer döneminde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in istediği birçok futbolcu, kulüpleriyle ciddi sorunlar yaşıyor.

SERI



Transferin son günlerinde tecrübeli hocanın isim vererek işaret ettiği Seri, Fulham'da kalmasına rağmen kadro dışı bırakıldı. Fildişi Sahilli futbolcunun yeniden Galatasaray'a dönebilmesi için devre arası beklenecek.

ONYEKURU

Hocanın transferdeki 1 numarası Onyekuru ise Monaco'da son 3 haftadır kadro dışı. Fransız basını, kulübün ara transferde Nijeryalı yıldızı kiralık olarak göndereceğini yazıyor. Talipler arasında ise yine Galatasaray var.

AHMED MUSA

Bir diğer gelişme de Ahmed Musa cephesinde yaşandı. Diagne transferinden önce Fatih hocanın hızlı bir forvet olarak kadrosunda görmeyi çok istediği Nijeryalı futbolcu, 16.5 milyon Euro'ya Al Nassr Kulübü’ne transfer olmuştu. 28 yaşındaki futbolcu dün itibarıyla Arap kulübüyle yollarını ayırdı.

YENİDEN DEVREYE GİRİLEBİLİR

Hem ileri uçta hem de kanat forvet olarak görev yapabilen Ahmed Musa için mali şartların uyuşması halinde Galatasaray'ın yeniden devreye girebileceği belirtiliyor.