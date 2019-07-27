Fatih Terim'in Samatta ısrarı! Tanzanya'ya bile temsilci gönderilmiş...

Belçika’nın Genk kulübüyle bir süredir Samatta transferi için pazarlık halinde olan Galatasaray’ın, 26 yaşındaki golcüyü 6 aydır takip ettiği, Terim’in milli maç için Tanzanya’ya bile temsilci gönderdiği öğrenildi.

Golcü transferi için temaslara devam eden Galatasaray, bir süredir Belçika’nın Genk takımında forma giyen Mbwana Samatta ile görüşme halindeydi. 26 yaşındaki oyuncunun yeşil ışık yakmasıyla pazarlıkları başlatan Sarı-Kırmızılılar, Belçika kulübünün bonservis duvarını bir türlü kırabilmiş değil. Transferin perde arkasında ise Galatasaray’ın 6 aylık bir çalışma içerisinde olduğu ortaya çıktı. Fatih hocanın, yıldız futbolcuyu detaylı olarak izlettirdiği, hatta Tanzanya’ya bile milli maç takibi için temsilci gönderdiği belirlendi.

Tetteh’den sonra Samatta

İşte bu nedenle, Terim’den tam not olan Samatta’dan vazgeçilmiyor. Ancak Genk’in kapıyı 15 milyon Euro’dan açması, Galatasaray Yönetimi’nin geri adım atmasına yol açtı. Devre arasında Sparta Prag’dan Tetteh’i özellikle isteyen tecrübeli teknik adamın, bu kez aynı talebi Samatta için ilettiği, yöneticilerin bonservis bedelini aşağı indirmek üzere girişimlerini sürdürdüğü ifade edildi.

(Fanatik)