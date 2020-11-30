Fatih Terim'in oyun planı ısrarı galibiyeti getirdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim geçen hafta alınan Kayserispor beraberliğinden sonra oyuncularına, "Bu bir kaza... Telafi etmek bizim elimizde" demişti.
Rizespor maçında oyun sistemlerini, anlayışlarını değiştirmeyeceklerini söylemişti. Sarıkırmızılılar, Kayseri maçının kopyasını oynadı ve bu kez karşılığını da adı. Özellikle şut sayısındaki artış dikkat çekici...
Galatasaray iki karşılaşmada rakip kaleye 48 şut yollarken 7'sinde isabet buldu ve 5 gol attı. Ayrıca bu iki maçta savunmasını da sağlam tuttu ve kalesine 7 şut çekildi, bunlardan sadece 1'i isabet etti.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille, 12. hafta karşılaşmasında deplasmanda Saint-Etienne ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'in 10. Hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup etti. Siyah-Beyazlılarda 15 yıl sonra aynı skorla gelen Kadıköy galibiyetinin sevinci yaşanırken spor yorumcusu Tuncay Şanlı, teknik direktör Erol Bulut'a yüklendi.
Djaniny, Flavio ve Diabate... Abdullah hoca, son iki maçta 11'de şans bulamayan 3 oyuncuya özel program uygulayacak. Tecrübeli teknik adam, sezon başında bonservisli olarak transfer edilen yıldızları kazanmaya çalışacak.
Tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçında oyun sistemlerini, anlayışlarını değiştirmeyeceklerini söylemişti. Galatasaray iki maçta, 23'ü isabetli 48 şut çekti.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız oyuncusu Luiz Gustavo, cezalı duruma düştü.
Galatasaray'daki savunma-hücum bağlantısının ilk ayağı olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezonki 13 resmi maçta sadece 8 dakika oynamadı...