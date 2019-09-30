Fatih Terim'in orta saha sıkıntısı! Bir türlü çözüm bulunamadı

Sezonun ilk derbisinde sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Galatasaray, hem futboluyla hem de toplayabildiği puanlar açısından mazisini mumla aratır oldu. İlk altı haftalar açısından son 30 yılın en kötü performansına imza atan Fatih Terim'in takımı, bir türlü istenen seviyeye gelemedi. Bonservisine 8 milyon avro ödenen Luyindama ile Marcao'nun ferdi hatalarda zirveye çıkması takımın yumuşak karnı olarak görünüyor.

Savunmanın göbeği derbiyi 'hasarsız' atlatsa da bu oyuncuların alternatifinin olmaması en büyük handikap. Orta sahadaki oyuncuların verimi de son derecek düşük durumda. Geçen yılın yıldızı Feghouli adeta kayıplarda. Düne kadar Belhanda'nın olmayışı ve formsuzluklar yüzünden Terim orta sahada sık sık değişiklikler yapmak zorunda kaldı. Bu da oyuncuların arasındaki uyum problemini getirdi.

Altı maçta altı gol attı

Dünyanın en büyük golcülerinden Radamel Falcao'nun derbide oyunda kaldığı 89 dakika boyunca ceza sahası içinde topla hiç buluşturulamamış olması en çarpıcı istatistiklerden biri oldu. Altı haftada rakip filelere ancak altı gol bırakabilen Aslan, son 28 yılın en kısır sezonuna imza attı. Ligde üç maçtır cezası sebebiyle kulübede yer almayan Fatih Terim'in nasıl bir çözüm üreteceği merak konusu.

Derbiyi unuttular

Kendi sahasında F.Bahçe ile golsüz berabere kalan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı PSG maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Fatih Terim derbideki kötü futbolu PSG maçında görmek istemediğini söyledi.

(Türkiye)