Fatih Terim'in Ömer Bayram'a yeteri kadar forma şansı vermemesi taraftarları şaşırtıyor

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Süper Lig’e iyi bir başlangıç yapamayan ve genelde hazır olmayan ya da formsuz futbolcularla yoluna devam etmek zorunda kalan Fatih Terim’in elinde tek hazır oyuncusu olarak görülen Ömer Bayram’a ilk 11’de şans vermemesi camiayı bir hayli şaşırtıyor.

ÖMER BAYRAM MİLYON EURO'LUK FUTBOLCULARIN ÖNÜNDE VE HAZIR DURUMDA

Orta sahada mücadeleci yapısıyla ön plana çıktığı gibi, iyi top saklayan ve sol ayağını iyi kullanan Ömer Bayram’ın formsuz futbolcular arasında forma giyememesi tepkilere yol açarken, 28 yaşındaki oyuncunun küsmeden yoluna devam etmesi ise takdirle karşılanıyor. Ligde sadece 3 maçta 90 dakika Şampiyonlar Ligi’nde ise toplamda 38 dakika görev alan Ömer Bayram şu ana kadar 3 asistle takımda gole en çok katkı yapan oyuncu olarak dikkat çekerken Belhanda (1), Seri (1), Lemina (0), Selçuk İnan (0) gibi isimlerin Ömer’in arkasında kalması Fatih Terim’e açık bir mesaj olarak yansıyor.

TECRÜBELİ FUTBOLCU DERBİDE YOK

Zaman zaman sol bekte de görev alan Ömer Bayram Sivasspor maçında sarı kart gördüğü için derbide forma giyemezken oyuncu Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor ve Sivasspor maçlarında yaptığı asistlerle takımına büyük katkı sağlamıştı.