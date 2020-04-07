Fatih Terim'in koronavirüs test sonucu belli oldu

Bir tv programının son dakika haberine göre; Fatih Terim'in yaptırdığı son koronavirüs testi negatif çıktı. Program sunucusu, Fatih Terim'i pazartesi akşamı aradığını ve haberi verme konusunda izin aldığını da iletti.
Fatih Terim, sunucu aracılığıyla "Çok şükür temiz çıktı. Her şey yolunda" mesajını verdi.
7 gün hastanede kalan ve ardından akciğerinin temiz çıkmasının ardından evinde 14 günlük karantinaya giren Fatih Terim, 13 Nisan'a kadar evindeki izolasyonuna devam edecek. Deneyimli teknik adam, bu sürecinin sona ermesinin ardından normal yaşantısına dönecek.
Fatih Terim'in eşi Fulya Terim ise ABD'den dönmesi nedeniyle aynı evin üst katında izolasyonda bulunuyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yaptırdığı son koronavirüs testinin sonucu belli oldu.
AKŞAM'a samimi açıklamalarda bulunan milli kalecş Sinan Bolat, 'Beşiktaş'a transfer' kapısını da açık bıraktı: “Sezon sonunda sözleşmem bitiyor. Hem Avrupa'dan hem de Türkiye'den beni isteyenler var. Bunu net olarak söyleyebilirim. Ama bu süreçte bir takım ismi vermem doğru olmaz. Hayırlısı.”
Fenerbahçe, İstanbul Valiliği'nin kampanyasına 33 bin koliyle destek vermişti. Sarı-Lacivertliler, kendi genel kurul üyelerini de unutmadı. Üyelere kulüpten adres için tek tek telefon açılıyor.
Beşiktaş'ta beklenen oldu ve yönetim kurulu, maaş indirimi konusunda futbolcularla görüşmelere başlama kararı aldı.
Kolombiya basını: “Galatasaray, Falcao'dan memnun. Ancak 15 milyon dolar gibi bir teklif gelirse şartlar değişebilir.”
MHK liglere verilen aranın sona ermesinden sonra tüm hakemlerin hazır olması amacıyla e-eğitim platformu üzerinden bir uygulama başlattı. Zekeriya Alp, "Hakemlerimizin hepsi ile irtibata geçtik. Korona virüs ile ilgili sıkıntısı olup olmadıklarını sorduk. Çok şükür sadece iki hakemimizin pozitif sonuçları dışında endişe edeceğimiz bir olayımız yok."
Yıllık 4.5 milyon euro kazanan Belhanda, 2021'de bitecek sözleşmesi için harekete geçti. Galatasaray'ın Faslı oyuncusu, menajeri aracılığıyla yönetime teklif yaptı.