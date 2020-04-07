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aksam.com.tr
  • 07 Nisan 2020 Salı 08:19
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  • 07 Nisan 2020 Salı 09:20

Fatih Terim'in koronavirüs test sonucu belli oldu

Fatih Terim'in koronavirüs test sonucu belli oldu

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yaptırdığı son koronavirüs testinin sonucu belli oldu.

Bir tv programının son dakika haberine göre; Fatih Terim'in yaptırdığı son koronavirüs testi negatif çıktı. Program sunucusu, Fatih Terim'i pazartesi akşamı aradığını ve haberi verme konusunda izin aldığını da iletti.

Fatih Terim, sunucu aracılığıyla "Çok şükür temiz çıktı. Her şey yolunda" mesajını verdi.

7 gün hastanede kalan ve ardından akciğerinin temiz çıkmasının ardından evinde 14 günlük karantinaya giren Fatih Terim, 13 Nisan'a kadar evindeki izolasyonuna devam edecek. Deneyimli teknik adam, bu sürecinin sona ermesinin ardından normal yaşantısına dönecek.

Fatih Terim'in eşi Fulya Terim ise ABD'den dönmesi nedeniyle aynı evin üst katında izolasyonda bulunuyor.

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Fatih Terim'in koronavirüs test sonucu belli oldu
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