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aksam.com.tr
  • 31 Mart 2020 Salı 10:39
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  • 31 Mart 2020 Salı 10:39

Fatih Terim'in kızından flaş paylaşım: 'Kimi kandırıyorsunuz siz?'

Fatih Terim'in kızından flaş paylaşım: 'Kimi kandırıyorsunuz siz"'

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüsü testi pozitif çıkması Türk futbol dünyasına damga vurmuştu. Fatih Terim'in kızı Merve Terim, babasının aslında koronavirüsüne yakalanmadığı şeklinde yapılan yorumlara imalı bir paylaşımla yanıt verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in koronavirüsü testi pozitif çıkması Türk futbol dünyasına damga vurmuştu. Koronavirüsü testi pozitif çıktıktan sonraki sekizinci gününde, klinik bulguları iyiye gittiği için hastaneden taburcu edilen Terim evine geçti. Bu gelişmenin ardından sosyal medyada Fatih Terim’in aslında hasta olmadığı, federasyonu hedef almak için bunu yaptığı şeklinde yorumlar yapıldı. Birçok yorumda da buna gerekçe olarak 14 gün karantina süresinin dolmadan Fatih Terim’in taburcu edilmesi gösterildi.

Bunun üzerine Fatih Terim'in kızı Merve Terim, sosyal medya hesabından yapılan yorumları eleştiren imalı bir paylaşımda bulundu. Merve Terim, paylaşımında, geçtiğimiz hafta corona virüsü teşhisi konulan, bir hafta sonra ise taburcu edilen İngiltere Prensi Charles’ı kullandı.

Terim, Prens Charles’ın taburcu edildiği şeklindeki habere “Hiç olur mu öyle şey Charles Bey? Ya 14 gün hastanede kalmanız ya da ölmeniz gerekirdi. Böyle Korona mi olur? Kimi kandırıyorsunuz siz?! Tip dünyası sizi incelemeli, sonuçları da hemen paylaşmalı…” yazdı. Koronavirüsü teşhisi konulan İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın, 7 gün geçirdiği karantina sürecinden çıktığı ifade edilmişti.

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