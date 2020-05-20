Fatih Terim'in gözü gençlerde

Türk futboluna birçok isim kazandıran ve gençlere şans vermekten asla çekinmeyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüslü kriz günlerini de fırsata çevirmeyi amaçlıyor. Adeta sezon başı hazırlık kampı gibi bir süreç geçirecek olan Cim Bom'da tecrübeli hoca, genç oyuncularını yakın takibe alacak.
Kiralıklar da takipte
Özellikle A takım tecrübesi olan Yunus Akgün ve Atalay Babacan'dan çok umutlu olan başarılı çalıştırıcı, kalan 8 haftada genç yıldız adaylarından daha fazla faydalanmayı planlıyor. Alt liglerde kiralık olarak görev yapan gençler de Terim'in radarında.Bugün test yarın idman
Yapılan son koronavirüs testlerinde performans ekibindeki bir kişinin sonucunun pozitif çıkması sonrasında idmanlara 6 gün ara verilmişti. Sarı-Kırmızılılar'da teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeli bugün yine teste tabi tutulacak. Sonuçların negatif olması durumunda yarın yeniden Florya Metin Oktay Tesisleri’nde çalışmalar başlayacak.
(Fanatik)
Feyenoord altyapısında hocalık kariyerine başlayan 39 yaşındaki isim yardımcı antrenör olarak düşünülüyor. 1 ay önce başlayan görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor.
Beşiktaş, Vitesse'yle sözleşmesi biten Hollandalı oyuncu Bryan Linssen'le anlaşmaya vardı. Sağ kanatta oynayan 29 yaşındaki Linssen bu sezon ligde 14 gol ve 6 asistle oynadı.
Fenerbahçe, Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Mert Hakan Yandaş içi bastırıyor. Başarılı futbolcu, Sarı-Lacivertlilere “Galatasaray'a söz verdim. Haziran ayının sonuna kadar bekleyeceğim ama anlaşmaya uymazlarsa sizinle görüşeceğim” dedi.
2.5 aydır teknik direktör koltuğu boş olan Fenerbahçe'de hoca adaylarının sayısı artıyor. Son dönemde çeşitli kaynaklarda tam 25 çalıştırıcının ismi sarı lacivertlilerin yeni teknik patron adayı olarak anıldı.
Fenerbahçe, Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci için girişimlerini sürdürüyor. Gelecek sezon sportif direktörlük görevini yapacak olan Emre Belözoğlu, eski kulübünün başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüştü. Gümüşdağ, Belözoğlu'na “Sezon sonunda görüşelim” cevabını verdi. Transferde İrfan Can Kahveci'nin menajeri Ömer Koray Uzun kilit rol oynaması bekleniyor.
Galatasaray kulübüne, Younes Belhanda ile ilgili bir başvuru yok. Ancak menajeri D'Avila'nın, Monaco'nun Faslı oyuncuya talip olduğunu açıklaması sarı-kırmızılı yöneticileri heyecanlandırdı. Eğer böyle bir ilgide gerçeklik payı varsa Belhanda ile Onyekuru takasını gündeme getirebileceklerini ilettiler.
Ersun Yanal sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Nenad Bjelica ve Erol Bulut ismi ön planda olsa da gündeme yeni bir isim girdi. Sarı-Lacivertlilere, son olarak Fiorentina'yı çalıştıran Vincenzo Montella önerilirken İtalyan teknik adam da Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor.