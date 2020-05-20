Fatih Terim'in gözü gençlerde

Fatih Terim, koronavirüslü kriz günlerini fırsata çevirmeyi planlıyor. Tecrübeli hoca, sezon başı kampı gibi geçecek olan sürede genç oyuncuları ile yakından ilgilenecek, kalan 8 haftada onlardan daha fazla faydalanacak.

Türk futboluna birçok isim kazandıran ve gençlere şans vermekten asla çekinmeyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüslü kriz günlerini de fırsata çevirmeyi amaçlıyor. Adeta sezon başı hazırlık kampı gibi bir süreç geçirecek olan Cim Bom'da tecrübeli hoca, genç oyuncularını yakın takibe alacak.

Kiralıklar da takipte

Özellikle A takım tecrübesi olan Yunus Akgün ve Atalay Babacan'dan çok umutlu olan başarılı çalıştırıcı, kalan 8 haftada genç yıldız adaylarından daha fazla faydalanmayı planlıyor. Alt liglerde kiralık olarak görev yapan gençler de Terim'in radarında.Bugün test yarın idman

Yapılan son koronavirüs testlerinde performans ekibindeki bir kişinin sonucunun pozitif çıkması sonrasında idmanlara 6 gün ara verilmişti. Sarı-Kırmızılılar'da teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeli bugün yine teste tabi tutulacak. Sonuçların negatif olması durumunda yarın yeniden Florya Metin Oktay Tesisleri’nde çalışmalar başlayacak.

(Fanatik)