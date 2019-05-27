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  3. Fatih Terim'in Galatasaray'daki yeni sözleşmesinin detayları ortaya çıktı

Fatih Terim'in Galatasaray'daki yeni sözleşmesinin detayları ortaya çıktı

Fatih Terim'in Galatasaray'daki yeni sözleşmesinin detayları ortaya çıktı

Galatasaray'da mevcut yönetiminin görev süresi göz önüne alınarak Fatih Terim'in yeni mukavelesine opsiyon konuldu. Mali şartlarda değişikliğe gidilmezken tecrübeli hoca, yıllık 3 milyon Euro ücret ve şampiyonluk halinde 500 bin Euro prim almaya devam edecek.

Şampiyonluk kutlamalarında teknik direktör Fatih Terim'le yeni sözleşme imzalayan Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, İmparator'un görev süresini 5 yıl olarak açıkladı ama mukavele 2+3 yıl şeklinde. 

Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetimin görev süresi 2 yıl sonra biteceği için 2021'de yeni seçilecek yönetime tecrübeli hocanın 3 yıllık opsiyon hakkı bırakıldı.

Çifte şampiyonlukla tamamlanan bu sezon 3 milyon Euro kazanan Fatih Terim, şampiyonluk primi olarak da 500 bin Euro alacak. Sözleşmesinde para ve süre konusunda görüş belirtmeyen Terim'in mali şartlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Yıllık 3 milyon Euro kazanmaya devam edecek İmparator, şampiyonluk halinde yine 500 bin Euro bonus alacak. Yeni sözleşmesinde ücreti TL olarak ödenecek Fatih Terim, 2024'e kadar görevde kalırsa 5 yıl içinde 100 milyon TL kazanmış olacak.

BİR HAYALİMİZ VAR NEDEN OLMASIN?

Fatih Terim, instagram hesabından şu paylaşımı yaptı: "Galatasaray'a adanmış hayatımda 5 yıla daha imza atmak demek, 'bir hayalim var, neden olmasın' için bir başlangıçtır. Bizi başarıya götüren, yılı 2 kupa ile bitirmemizi sağlayan en önemli etken 30 milyon Galatasaraylının emeği, desteği ve duasıyla oluşturduğu zihinsel ve ruhsal bütünleşmedir. Bir hayalimiz var tüm Galatasaraylılar: Neden olmasın.

(Sabah)

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