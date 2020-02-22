Fatih Terim'in Fenerbahçe'yi yıkım planı hazır

Fenerbahçe analizini tamamlayan ve takımıyla taktik toplantısını yapan Terim, ezeli rakibinin en zayıf noktası olarak savunma beklerini belirledi. Aslan orta sahayı tutup, Mariano-Feghouli ve Saracchi-Onyekuru kanatlarıyla işi bitirmeye çalışacak.

Galatasaray’ın derbi taktiği belli oldu. Teknik direktör Fatih Terim ve ekibi, Fenerbahçe analizini tamamlayarak, takımla taktik toplantısı gerçekleştirdi.

Ezeli rakibin en zayıf noktası olarak, iki savunma beki belirlendi. Terim bu nedenle, hızlı kanat oyuncularını defans arkasına sarkıtarak, Adem ve Emre Akbaba gibi bitirici hücumcuları ceza sahası içinde topla buluşturmak istiyor. Bunu yaparken de, orta sahada merkezin sağlam tutulması ve topun Galatasaray’da kalması planlanıyor. Kurgunun sorunsuz bir şekilde işleyebilmesi için, Terim tüm oyuncularından topun arkasına geçmelerini istiyor. Böylece savunma da hücum da takım halinde yapılacak.

Seri’ye kritik rol

Sakatlıktan çıkan Saracchi ile Onyekuru’yu solda, Mariano ile Feghouli’yi sağda kullanacak olan Fatih hoca, bu oyuncuların temposuyla Fenerbahçe’nin kanatlarını etkisiz hale getirmenin hesapları içinde. Tecrübeli teknik adamın planında, Seri de kritik bir öneme sahip. Lemina’nın sakatlığında, orta sahadaki defansif yükü üstlenecek olan Seri’den, özellikle Max Kruse’ye adım attırmaması bekleniyor. Fildişi Sahilli futbolcuya savunma görevi veren Terim, oyun kurucu rolü için de Belhanda’yı sahaya sürmeyi düşünüyor.

(Fanatik)