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  3. Fatih Terim'in en büyük kozu Emre Mor

Fatih Terim'in en büyük kozu Emre Mor

Fatih Terim'in en büyük kozu Emre Mor

Fiziksel olarak Galatasaray'a hazır gelmeyen Emre Mor, yapılan özel programların ardından kendini buldu. Terim'in Malatya deplasmanındaki kozu Emre olacak.

Avrupa'da hafta içi ilk sınavından puanla dönen Galatasaray, derbi öncesi Malatya deplasmanını kayıpsız atlatmayı hedefliyor.

Sezon başı yaptığı takviyelerle kadrosunu genişleten ve birçok alternatif oluşturan sarı-kırmızılılar yorgunluktan endişe etmiyor. Sofiane Feghouli ve Belhanda'nın yokluğunda hücum etme konusunda soru işaretleri oluşurken, teknik direktör Fatih Terim'in bu maçtaki en büyük kozlarından biri Emre Mor olacak.

Yaz döneminde sansasyonel bir transfer atağıyla kadroya kazandırılan genç yıldız, artık istenilen seviyeye geldi. Fiziksel olarak ilk geldiğinde hazır olmayan ve kısıtlı süre alan Emre, Malatya'da takımı hücuma taşıyan isim olacak.

Şutları unutma

İki sezondur Malatya deplasmanında sıkıntı yaşayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim bu defa kupa maçında olduğu gibi kilidi erken açmayı hedefliyor.

Brugge deplasmanından sonra antrenmanlarda dinlendirilen Falcao'nun da kendini iyi hissetmesi teknik heyeti sevindirirken, Terim'in en büyük beklentisi Emre Mor'dan. Genç oyuncuya tek tek ne yapması gerektiğini anlatan tecrübeli çalıştırıcı bol bol da şut çekmesini istedi.

Emre Mor, kendisiyle yakından ilgilenen Donk'la idmanda çekilen bir fotoğrafa "Tamam abi anladık. Çalışmayı bırakmayacağım" diye esprili bir yorum yaptı.

(Türkiye)

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