Fatih Terim'in Emre Akbaba planı

Özellikle orta sahada ofansif anlamda yaratıcı oyuncu eksikliği yaşayan Galatasaray'da Terim, Emre Akbaba'ya şans verecek.
Tedavisi tamamlanan Emre Akbaba'nın fizik olarak hazır şekilde sahalara dönmesi adına oyuncuya özel bir program uygulatıyor. Emre'nin 10 günden bu yana ABD'li kondisyoner Scott Piri yönetiminde ekstra çalışmalara imza attığı belirtildi.
BELHANDA'NIN YERİNİ ALACAK
Kısa süre içerisinde takımla taktik antrenmanlara çıkması planlanan Emre Akbaba'ya Fatih Terim'in sonradan da olsa Erzurumspor ve Ankaragücü karşılaşmalarında şans vereceği öğrenildi.
Terim'in fizik olarak da hazır hale gelmesi ile birlikte özellikle zaman zaman eleştirilen Belhanda'nın alternatifi olarak da bu bölgede Emre'yi kullanmayı planladığı ifade edildi.
Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu, uzatmanın son dakikalarında oyundan alınırken tepkileri canlı yayına yansıdı.
Alex, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in camiaya vedası için Başkan Ali Koç'un "Şu an hiçbir kanala satmayacağız. YouTube Katıl'da yayınlamayı planlıyoruz" dediği öğrenildi.
Galatasaray ocak ayında Fernando Muslera ve Marcao ile yeni kontrat imzalamaya hazırlanıyor. Uruguaylı file bekçisinin maaşında indirime gidecek olan Sarı-Kırmızılılar, Brezilyalı stoperin 850 bin euroluk ücretine ise zam yapacak.
Fenerbahçe'de sakatlıktan yeni çıkan ve düzenli bir şekilde forma şansı bulamayan Mert Hakan Yandaş, milli arada kendine geldi. İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen başarılı futbolcu, teknik direktör Erol Bulut'a ‘hazırım' mesajı verdi.
Süper Lig'in ilk 4 haftasında takımını farklı formasyonlarla sahaya süren Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında kafasındaki oyun planını ilk kez uyguladı.
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim ve ekibi, Marcao ile bir toplantı yaparak bundan sonra daha dikkatli olmasını söyledi.