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  • 30 Mart 2020 Pazartesi 17:50
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  • 30 Mart 2020 Pazartesi 17:50

Fatih Terim'in doktorundan son dakika açıklaması

Fatih Terim'in doktorundan son dakika açıklaması

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in durumu hakkında doktoru Prof. Dr. Ferah Ece açıklamalarda bulundu. Ece, deneyimli teknik adamın şu an için hiçbir şikayetinin olmadığını ve evde karantina altında tedavisinin süreceğini söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucunda hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Deneyimli teknik adam, bugün tedavi gördüğü Liv Hospital’da Prof. Dr. Ferah Ece başkanlığında oluşturulan komisyon kararıyla taburcu edildi.

Prof. Dr. Ferah Ece, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hocamız bugün taburcu edildi. 18 Mart’ta koronavirüs testiyle başvurmuştu. Yaklaşık 1 hafta sonra bizim hastanemize yattı. Biz de Sağlık Bakanlığı’nın yönergelerine uygun olarak tedaviye başladık. Burada tedaviyi bir konsey, bir ekip olarak veriyoruz. Benim başkanlığımda birçok uzmanın bulunduğu bir konseydir bu. Burada Sağlık Bakanlığı’nın yönergelerine göre tedavileri planlıyoruz, takiplerini yapıyoruz. Hocamızın da takiplerinde gayet iyi gitti; kliniği, şikayetleri azaldı. Bilgisayarlı tomografide lezyonda gerileme görüldü ve şu anda hiç şikayeti yok. Ancak hala pozitif. Bu nedenle de karantina altına aldık hocayı ve takip ediyoruz. En ufak bir şikayeti olduğunda da gerekli olan tetkik ya da tedavileri değiştirmeleri için tekrar hastaneye gelecek. Bu karantina dönemi kişinin kendini izole etmesi. Kendini evde izole edecek, maske takacak, dışarı çıkmayacak, insanlarla temasında sosyal mesafeye özen gösterecek ve kendinde yeni gelişebilecek yeni şikayetleri muhakkak takip edip bizimle irtibat halinde kalacak. Biz de bu arada tekrar bazı tahlilleri evden yürütüyor olacağız."

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