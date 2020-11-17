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aksam.com.tr
  • 17 Kasım 2020 Salı 09:26
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Fatih Terim'in devre arasındaki gözdeleri Kenan Karaman, Onyekuru ve Salih Uçan

Fatih Terim'in devre arasındaki gözdeleri Kenan Karaman, Onyekuru ve Salih Uçan

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Devre arası transfer döneminde takıma önemli takviyeler yapmaya hazırlanan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in istediği 3 futbolcu ortaya çıktı. Tecrübeli çalıştırıcının ilk hedefi Kenan Karaman olurken, Henry Onyekuru ve Salih Uçan da Terim'in diğer gözdeleri.

Ara transferin en hareketli takımı olması beklenen Galatasaray'da hedefler bir bir netleşmeye başladı. Devre arasında öncelikli olarak takımın aksayan bölgeleri olan orta alan ve kanatları güçlendirmek isteyen teknik direktör Fatih Terim 3 isim üzerine yoğunlaştığı öğrenildi.

İLK HEDEF KENAN KARAMAN

Tecrübeli hocanın ilk hedefi, Milli Takım'dan öğrencisi olan Kenan Karaman. Sezon sonunda Fortuna Düsseldorf'la sözleşmesi bitecek olan tecrübeli yıldız Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor.

YİNE YENİDEN ONYEKURU

Transfer listesindeki diğer isim ise Henry Onyekuru. Fatih Terim son iki sezonda takıma büyük katkı veren Nijeryalı yıldızı kiralık veya tapusuyla beraber mutlaka kadrosunda istiyor.

TERİM’İN SÜRPRİZİ SALİH UÇAN

Terim'in bir diğer gözdesi Alanyaspor'da büyük bir çıkış yakalayan Salih Uçan. Genç yıldızın da sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması Sarı-Kırmızılıların işini kolaylaştırabilir.

Ligde bu sezon devre arası tatili verilmeyecek. Cimbom da bu nedenle ara transfer çalışmalarına normalden çok daha önce başladı. Hedef, ocak ayının ilk haftasında işi bitirmek.

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