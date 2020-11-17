Fatih Terim'in devre arasındaki gözdeleri Kenan Karaman, Onyekuru ve Salih Uçan

Ara transferin en hareketli takımı olması beklenen Galatasaray'da hedefler bir bir netleşmeye başladı. Devre arasında öncelikli olarak takımın aksayan bölgeleri olan orta alan ve kanatları güçlendirmek isteyen teknik direktör Fatih Terim 3 isim üzerine yoğunlaştığı öğrenildi.
İLK HEDEF KENAN KARAMAN
Tecrübeli hocanın ilk hedefi, Milli Takım'dan öğrencisi olan Kenan Karaman. Sezon sonunda Fortuna Düsseldorf'la sözleşmesi bitecek olan tecrübeli yıldız Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor.
YİNE YENİDEN ONYEKURU
Transfer listesindeki diğer isim ise Henry Onyekuru. Fatih Terim son iki sezonda takıma büyük katkı veren Nijeryalı yıldızı kiralık veya tapusuyla beraber mutlaka kadrosunda istiyor.
TERİM’İN SÜRPRİZİ SALİH UÇAN
Terim'in bir diğer gözdesi Alanyaspor'da büyük bir çıkış yakalayan Salih Uçan. Genç yıldızın da sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması Sarı-Kırmızılıların işini kolaylaştırabilir.
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