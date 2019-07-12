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  3. Fatih Terim'in Benjamin Tetteh ısrarı sürüyor

Fatih Terim'in Benjamin Tetteh ısrarı sürüyor

Fatih Terim'in Benjamin Tetteh ısrarı sürüyor

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, uzun süredir Sarı-Kırmızılıların gündeminde olan Benjamin Tetteh’i ısrarla istiyor. Sparta Prag’ın iki forvet transferi yapması ve Tetteh’in Galatasaray’a gelmek istemesi transferin önünü açtı.

Scout ekibinin heyete önerdiği, teknik direktör Fatih Terim tarafından da onay verilen Benjamin Tetteh, geçen sezonun devre arasında Galatasaray’ın kapısından dönmüştü. Kulübü Sparta Prag son anda fiyat artırınca, 22 yaşındaki Ganalı futbolcunun transferi gerçekleşmemişti. Cim Bom’un Tetteh’e olan ilgisi hala devam ediyor, Sparta Prag’la da dirsek teması sürüyor. Galatasaray, opsiyonlu kiralama formülüyle işi bitirmek isterken, Sparta Prag’ın şu ana kadar iki forvet transferi yapması, Tetteh’in yolunu açtı.

Libor Kozak’ın yanı sıra Martin Graciar’ı kiralayan Çekya kulübünde şu anda golcü bolluğu yaşanıyor. Tetteh de özellikle Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray’a gelmeyi çok istiyor.

(Fanatik)

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