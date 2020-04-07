SPOR GÜNDEMİ

Fener'in yeni hocası da belli, sportif direktörü de... Fener'in yeni hocası da belli, sportif direktörü de... Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Portekiz'in A Bola Gazetesi, Sarı-Lacivertlilerin teknik direktörlük için Laurent Blanc, sportif direktör görevi için ise Ariedo Braida'yı transfer edeceğini yazdı.

Fatih Terim'i yıkan haber! Fatih Terim'i yıkan haber! Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Fiorentina'yı çalıştırdığı dönemde yakın arkadaşı olan İtalyan gazeteci Alessandro Rialti, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Özdemir'den yeni açıklama! Ligler tescil edilecek mi? Özdemir'den yeni açıklama! Ligler tescil edilecek mi? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle ara verilen Süper Lig'in kalan bölümü için TFF'nin nasıl bir çözüm planı düşündüğü şeklindeki soruyu yanıtlayan Özdemir, "Sürecin uzaması halinde neler yapılabileceği ile ilgili değişik senaryolarımız var ancak şu aşamada bunlarla ilgili herhangi bir spekülasyon yaratmamız doğru olmaz." dedi.

Fatih Terim'in koronavirüs test sonucu belli oldu Fatih Terim'in koronavirüs test sonucu belli oldu Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yaptırdığı son koronavirüs testinin sonucu belli oldu.

Beşiktaş Yönetimi indirim için düğmeye bastı! Beşiktaş Yönetimi indirim için düğmeye bastı! Beşiktaş'ta beklenen oldu ve yönetim kurulu, maaş indirimi konusunda futbolcularla görüşmelere başlama kararı aldı.

Başkan Ağaoğlu'ndan transfer müjdesi: Anlaştık Başkan Ağaoğlu'ndan transfer müjdesi: Anlaştık Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Sosa ve Novak ile prensip olarak anlaşmış durumdayız." dedi.