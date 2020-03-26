Fatih Terim'e virüs nasıl bulaştı? Doktoru açıkladı

Galatasaray’da 2. Başkan Abdurrahim Albayrak’ın ardından Fatih Terim’in de koronavirüs testinin pozitif çıktı. Daha sonra karantinaya alınarak tedavi sürecine başlanan Terim ile ilgilenen doktorlardan biri olan İstinye Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, Habertürk TV’de Fatih Terim’in sağlık durumu hakkında sorulan sorulara “Fatih Terim’in şu an durumu iyi. İnşallah böyle devam eder” şeklinde yanıt verdi.
"NASIL BULAŞTIĞIYLA İLGİLİ BULGULAR VAR AMA…"
Celalettin Kocatürk ayrıca “Fatih Terim’e nasıl bulaştığıyla ilgili bulgular var ama bunu paylaşmak ne kadar doğru. Spor camiasından bu hastalığı olan birileriyle teması var. O kişiler de tespit edildi” ifadelerini kullandı.
Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in durumuyla ilgili doktorundan önemli açıklama... Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, "Fatih Terim'e virüs nasıl bulaştı?" sorusuna bakın ne yanıt verdi.
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