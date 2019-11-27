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  3. Fatih Terim'e Selçuk İnan eleştirisi: Onunla nasıl kontrat uzatırsın?

Fatih Terim'e Selçuk İnan eleştirisi: Onunla nasıl kontrat uzatırsın?

Fatih Terim'e Selçuk İnan eleştirisi: Onunla nasıl kontrat uzatırsın"

Club Brugge maçının 80.dakikasında oyuna girmesine rağmen rakibin karşısına bile çıkamayan Selçuk İnan, taraftarları isyan ettirdi.

TM Dijital Haber Merkezi

Gerek yaşının 35’e gelmesi, gerekse uzun zamandır fizik olarak büyük bir düşüşe geçmesi sebebiyle Galatasaray taraftarlarının artık kadroda görmek istemediği Selçuk İnan’ın dün 80.dakikada oyuna girmesi taraftarları resmen çıldırttı.

‘GENÇ BİR OYUNCUYA ŞANS VERİLSEYDİ DAHA İYİ OLURDU’

Ömer Bayram’ın aşırı efor sarfetmesi sebebiyle Fatih Terim’in sahaya sürdüğü Selçuk İnan’ın hemen hemen 15 dakikalık performansı Galatasaray camiasının hayli tepkisini çekerken, yenilen golün ardından ‘Muslera, Selçuk İnan’a bağırdı’ iddiası ise merak uyandırdı. Oyuna girdiği andan itibaren neredeyse top ayağına değmeyen, hatta ikili mücadelelerde rakibin karşısına bile çıkamayan tecrübeli futbolcu kendisine güvenen teknik heyeti hayal kırıklığına uğratırken, 1-1 biten maçın ardından Fatih Terim’e yöneltilen ‘Bu adamla nasıl kontrat uzatırsınız?’ serzenişleri dikkatlerden kaçmadı.


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