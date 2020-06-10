Fatih Terim'e çılgın teklif: Gel başkan ol hocam

Galatasaray kulisleri Fatih Terim'e götürülen başkan adaylığı teklifi ile çalkalanıyor. Camianın ileri gelenlerinin destek verdiği projede Terim'in kulübün başına geçmesi hedeflendi. Eski başkan Alp Yalman üzerinden Terim'e teklif gittiği ortaya çıktı.
Yalman'ın tecrübeli çalıştırıcıya, "Gel başkan ol hocam. Herkes sana destek veriyor. Kulüpteki ayrışma ve parçalanma ancak senin başkanlığında son bulabilir. Bütün Galatasaraylıların arzusu bu. Eski sporcumuz, hocamız ve divan üyemiz olarak bu koltuğa en yakışan isim sensin hocam" dediği öğrenildi.
TERİM UYGUN BULMADI
Alp Yalman'dan gelen ve camianın önemli isimlerinin de destek verdiği projeyi Teknik Direktör Fatih Terim şu an için uygun görmedi. Ortada bir seçim olmaması, teknik direktör olarak hocanın şampiyonluk yolunda çok önemli bir görevinin bulunması ve her şeyden önemlisi Başkan Mustafa Cengiz'in sağlık durumu nedeniyle Fatih Terim'in böyle bir adımı ne şık ne de doğru bulduğu öğrenildi.
Terim'in bu nedenlerden dolayı böyle bir zamanda adının başkanlık için geçirilmesinden rahatsızlık duyacağını Alp Yalman'a ilettiği kaydedildi.
(Skorer)
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