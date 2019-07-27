Fatih Terim'den yönetime: Acil 6 numara lazım

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hazırlık maçlarının ardından 6 numara transferinin aciliyetini yönetime bildirdi.

Galatasaray hazırlık maçlarında Leipzig'e 3-2, Augsburg'a ise 4-1 kaybetti. Sarı kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, bu maçlarda genç ve yedek oyunculara da şans vermesine rağmen, deneyimli teknik adam yönetimle yaptığı görüşmede 6 numara transferi konusundaki aciliyeti bildirdi.

Galatasaray'da taraftarlar Falcao nöbeti tutarken Augsburg maçındaki tablo sarı kırmızılı teknik heyeti düşünceye sevk etti. Sarı kırmızılılarda 6 numara yani ön libero takviyesi üst sıraya alındı. Fatih Terim, '6 numara' takviyesinin gecikmeden gerçekleşmesini istedi.

Donk dışında elinde ön liberoda görev alacak oyuncusu bulunmayan Galatasaray'da, Fatih Terim, Augsburg maçında mecburen Mariano'yu orta sahada oynatmıştı.

Hatırlanacağı üzere Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'ın kamp yaptığı Avusturya'ya gelerek teknik direktör Fatih Terim ile birlikte transfer konusunda görüşme gerçekleştirmişti.

(Futbol Arena)