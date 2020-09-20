  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 20 Eylül 2020 Pazar 18:55
  • |
  • Son Güncelleme:

Fatih Terim'den yoğun fikstür açıklaması: 'Alışmak lazım'

Fatih Terim'den yoğun fikstür açıklaması: 'Alışmak lazım'

Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Medipol Başakşehir maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Fikstürün yoğun olmasına yakınan Terim, "Gönül ister ki 1 haftada 1 maç oynayalım, dinlenelim, eşit şartlarda olalım ama maalesef böyle" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Medipol Başakşehir maçından önce açıklamalarda bulundu.

Yoğun fikstür hakkında konuşan Terim, "Gönül ister ki 1 haftada 1 maç oynayalım, dinlenelim, eşit şartlarda olalım ama maalesef böyle. Bunlara alışmak lazım. Bunu daima bir sebep olarak kullanmamak lazım. Oyuncularıma da bunu söylüyorum. 2 idman yapabildik. Bu hafta bizim için daha ciddi bir hafta. em bugün, hem Perşembe hem de hafta sonu bizim ne durumda olduğumuzu geri bildirim olarak gösterecek. Burada geçen sezon enteresan bir maç oynadık. 42 defa ceza alanına girip 22 şut atan bir takım olarak sonuç alamamıştık." dedi.

"ETEBO'YU GÖRMEK İSTİYORUM"

Yeni transfer Etebo hakkında konuşan Terim, "Etebo'yu maçta kullanmak için kadroya aldım. İmkan olursa görmek istiyorum. Arkadaşlarına da alışması açısında oynamasını arzu ediyoruz. Bakalım olaylar nasıl gelişecek." şeklinde konuştu.

CANLI | Medipol Başakşehir - Galatasaray

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

CANLI | Başakşehir-Galatasaray
CANLI | Başakşehir-Galatasaray

CANLI | Başakşehir-Galatasaray

Toroğlu: 'Luyindama ve Marcao Türkiye'nin en iyi ikilisi'
Toroğlu: 'Luyindama ve Marcao Türkiye'nin en iyi ikilisi'

Toroğlu: 'Luyindama ve Marcao Türkiye'nin en iyi ikilisi'

Fatih Terim'den yoğun fikstür açıklaması
Fatih Terim'den yoğun fikstür açıklaması

Fatih Terim'den yoğun fikstür açıklaması

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçının ardından
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçının ardından

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçının ardından

Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen Kasımpaşa'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Hasan Kartal: ‘3 oyuncu almamız lazım‘
Hasan Kartal: ‘3 oyuncu almamız lazım‘

Hasan Kartal: ‘3 oyuncu almamız lazım‘

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldukları maçta iyi oynayamadıklarını söyledi.

Rusya, Türkiye maçını seyircili oynamak istiyor
Rusya, Türkiye maçını seyircili oynamak istiyor

Rusya, Türkiye maçını seyircili oynamak istiyor

Rusya Spor Bakanı Matytsin, Türkiye ile karşılaşacakları milli maç için “Seyircili olması için gereken yapılacak” dedi.

Kasımpaşa yeni yıldızlarıyla galibiyete uçtu
Kasımpaşa yeni yıldızlarıyla galibiyete uçtu

Kasımpaşa yeni yıldızlarıyla galibiyete uçtu

Kasımpaşa, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

Sivasspor Erzurumspor'u 4 dakikada devirdi
Sivasspor Erzurumspor'u 4 dakikada devirdi

Sivasspor Erzurumspor'u 4 dakikada devirdi

Süper Lig'de 2. hafta karşılaşmasında Erzurumspor ile Sivasspor nefes kesen maçta buluştu, Konuk ekip geriden gelerek kazandı.

Son iki sezonun şampiyonu karşı karşıya geliyor
Son iki sezonun şampiyonu karşı karşıya geliyor

Son iki sezonun şampiyonu karşı karşıya geliyor

Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde son 2 sezonun şampiyonları Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.