Fatih Terim'den yoğun fikstür açıklaması: 'Alışmak lazım'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Medipol Başakşehir maçından önce açıklamalarda bulundu.
Yoğun fikstür hakkında konuşan Terim, "Gönül ister ki 1 haftada 1 maç oynayalım, dinlenelim, eşit şartlarda olalım ama maalesef böyle. Bunlara alışmak lazım. Bunu daima bir sebep olarak kullanmamak lazım. Oyuncularıma da bunu söylüyorum. 2 idman yapabildik. Bu hafta bizim için daha ciddi bir hafta. em bugün, hem Perşembe hem de hafta sonu bizim ne durumda olduğumuzu geri bildirim olarak gösterecek. Burada geçen sezon enteresan bir maç oynadık. 42 defa ceza alanına girip 22 şut atan bir takım olarak sonuç alamamıştık." dedi.
"ETEBO'YU GÖRMEK İSTİYORUM"
Yeni transfer Etebo hakkında konuşan Terim, "Etebo'yu maçta kullanmak için kadroya aldım. İmkan olursa görmek istiyorum. Arkadaşlarına da alışması açısında oynamasını arzu ediyoruz. Bakalım olaylar nasıl gelişecek." şeklinde konuştu.
Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen Kasımpaşa'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldukları maçta iyi oynayamadıklarını söyledi.
Rusya Spor Bakanı Matytsin, Türkiye ile karşılaşacakları milli maç için “Seyircili olması için gereken yapılacak” dedi.
Kasımpaşa, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.
Süper Lig'de 2. hafta karşılaşmasında Erzurumspor ile Sivasspor nefes kesen maçta buluştu, Konuk ekip geriden gelerek kazandı.
Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde son 2 sezonun şampiyonları Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.