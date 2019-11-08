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  3. Fatih Terim'den yerli atağı! 2 hafta sonra liste hazırlayıp yönetime sunacak

Fatih Terim'den yerli atağı! 2 hafta sonra liste hazırlayıp yönetime sunacak

Fatih Terim'den yerli atağı! 2 hafta sonra liste hazırlayıp yönetime sunacak

Sezon başında kadro mühendisliğini iyi kurgulayamayan Galatasaray’da transferlerin kimin yaptığı konusu henüz netlik kazanmamışken takımda bazı tecrübeli futbolcuların kontratlarının sağlam olması, kimi oyuncuların kiralık olarak gelmesi Fatih Terim’i bir hayli sıkıntıya sokuyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Sarı kırmızılı kulüpte Ocak’ta hangi bölgelere takviye yapılacağı konusu ise merakla beklenirken, tecrübeli teknik adamın 2 hafta sonra liste hazırlayıp “yerli atağına” geçeceği ifade edildi.

3 FUTBOLCU CEPTE

Emre Akbaba, Linnes ve Onyekuru’yu cebine koyan Fatih Terim’in yıllık ücreti fazla, sözleşmeleri iyi, transfer hedefi olmayan oyuncularla yollarını ayırmaya hazırlanırken, kiralık olarak gelen futbolcuların hem kendileriyle hem de kulüpleriyle görüşüleceği öğrenildi. İlk adımı Belhanda – Feghouli’yle atmayı planlayan Terim’in Mariano ve Nagatomo’ya da teşekkür edeceği kaydedilirken kiralık isimlerden Seri’nin Fulham’a geri gönderileceği belirtildi.

İşte Galatasaray’da gözden çıkarılan futbolcular:

Kontratları sağlam, hedefsiz oyuncular

Belhanda

Feghouli

Mariano

Nagatomo

Ocak'ta - Sezon sonunda gidecek olanlar

Emre Mor

Andone

Nzonzi

Lemina

Seri


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