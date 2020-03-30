Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yaşadıklarının bir sınav olduğunu ve bu süreçten çok şey öğrenerek çıkacağını söyledi.
Instagram hesabından bir mesaj yayımlayan Terim, "Tüm dünyanın geçtiği bir sınav bu. Kimimiz virüsle, kimimiz sabırla, kimimiz akıl ve izanla sınanıyoruz. Allah, herkesin sınavını, kalbine göre versin. Ben, bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağım. Daha çok kıymet bilecek, karantina süreci sonrası aileme ve sevdiklerime daha çok vakit ayıracağım. Ürettiğim, katkı sağladığım her şeyin bana daha çok huzur vermesini sağlayacağım. Daha çok affedeceğim, daha az üzülmeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.
"HERKESE ELİM KALBİMDE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"
Hastane aşamasını tamamladığını kaydeden Terim, evde kalın çağrısı yaparak şunları kaydetti:
"Bu süreçte başta Prof. Dr. Ferah Ece olmak üzere tüm Liv Hospital doktorlarına, çalışanlarına; desteğini, duasını eksik etmeyen büyüklerime, arkadaşlarıma, dostlarıma, oyuncu evlatlarıma ve yol arkadaşlarıma; başta kalbi sarı kırmızı atan canlarım olmak üzere tüm renklere gönül vermiş kardeşlerime, sabırla ve umutla yanımda olan aileme teşekkür ederim. Ne olur, imkanlarınız el verdiğince evinizde kalın ve kendinizi koruyup önlemlerinizi alın. Dün olduğu gibi bugünden sonra da ettiğim her duada, bu virüsle mücadele eden tüm savaşçılar ve hayatlarını, hayatlarımız için adayan tüm sağlık emekçileri olacak. Herkese elim kalbimde şükranlarımı sunuyorum."
Tüm dünyanın geçtiği bir sınav bu... Kimimiz virüsle, kimimiz sabırla, kimimiz akıl ve izanla sınanıyoruz. Allah, herkesin sınavını, kalbine göre versin... Ben, bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağım. Daha çok… https://t.co/ewUQxAmZDS— Fatih Terim (@fatihterim) March 30, 2020
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs hastalığı nedeniyle bir süre hastanede kaldıktan sonra bugün taburcu edilmesinin ardından, "Ben, bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağım. Daha çok kıymet bilecek, karantina süreci sonrası aileme ve sevdiklerime daha çok vakit ayıracağım" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve takım kaptanı Emre Belözoğlu, İstanbul Valiliği tarafından başlatılan kampanyaya destek olduklarını açıkladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in durumu hakkında doktoru Prof. Dr. Ferah Ece açıklamalarda bulundu. Ece, deneyimli teknik adamın şu an için hiçbir şikayetinin olmadığını ve evde karantina altında tedavisinin süreceğini söyledi.
DG Sivasspor'un tecrübeli teknik direktörü Rıza Çalımbay, ligin Antalya'da oynanıp tamamlanması önerisinde bulunarak, "Bence Antalya bana göre o konuda ideal. Her türlü şey var, saha da çok, otel de çok. Çarşamba, Pazar, Çarşamba, Pazar maçlar oynanıp neticelenebilir" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, ‘Ligler ne zaman başlayacak?' sorusunu da cevapladı.
Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın düzenleneceği tarih netleşti.
Koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim taburcu edildi.