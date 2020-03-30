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  • 30 Mart 2020 Pazartesi 18:17
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  • 30 Mart 2020 Pazartesi 18:31

Fatih Terim: "Bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağım"

Fatih Terim: "Bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağım"

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs hastalığı nedeniyle bir süre hastanede kaldıktan sonra bugün taburcu edilmesinin ardından, "Ben, bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağım. Daha çok kıymet bilecek, karantina süreci sonrası aileme ve sevdiklerime daha çok vakit ayıracağım" ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yaşadıklarının bir sınav olduğunu ve bu süreçten çok şey öğrenerek çıkacağını söyledi.

Instagram hesabından bir mesaj yayımlayan Terim, "Tüm dünyanın geçtiği bir sınav bu. Kimimiz virüsle, kimimiz sabırla, kimimiz akıl ve izanla sınanıyoruz. Allah, herkesin sınavını, kalbine göre versin. Ben, bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağım. Daha çok kıymet bilecek, karantina süreci sonrası aileme ve sevdiklerime daha çok vakit ayıracağım. Ürettiğim, katkı sağladığım her şeyin bana daha çok huzur vermesini sağlayacağım. Daha çok affedeceğim, daha az üzülmeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.

"HERKESE ELİM KALBİMDE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Hastane aşamasını tamamladığını kaydeden Terim, evde kalın çağrısı yaparak şunları kaydetti:

"Bu süreçte başta Prof. Dr. Ferah Ece olmak üzere tüm Liv Hospital doktorlarına, çalışanlarına; desteğini, duasını eksik etmeyen büyüklerime, arkadaşlarıma, dostlarıma, oyuncu evlatlarıma ve yol arkadaşlarıma; başta kalbi sarı kırmızı atan canlarım olmak üzere tüm renklere gönül vermiş kardeşlerime, sabırla ve umutla yanımda olan aileme teşekkür ederim. Ne olur, imkanlarınız el verdiğince evinizde kalın ve kendinizi koruyup önlemlerinizi alın. Dün olduğu gibi bugünden sonra da ettiğim her duada, bu virüsle mücadele eden tüm savaşçılar ve hayatlarını, hayatlarımız için adayan tüm sağlık emekçileri olacak. Herkese elim kalbimde şükranlarımı sunuyorum."

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