Fatih Terim'den transfer sözleri: Eksik yerimiz sadece orta saha değil

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda yarın deplasmanda Azerbaycan'ın Neftçi takımıyla karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Transfere de değinen tecrübeli teknik adam, sadece orta saha transferi peşinde olmadıklarını belirtti.

Terim’in açıklamaları şöyle:



“Galatasaray, Avrupa yolculuklarına alışık bir takım. Her ne koşulda olursa olsun burada da sonuna kadar mücadele etmek ister.

Futbolda genel bir kural vardır. En önemli maç, önünüzdeki maçtır. Kadroya yarın karar vereceğim. Neftçi önemli bir maç. Bu yüzden tamamen buraya konsantre olmuş durumdayız.

Cuma sabah İstanbul'da olacağız, belki bir antrenman ve pazar günü maça çıkacağız. Nasip olur turu geçersek tekrar perşembe ve pazar oynayacağız. Yoğun tempoya alışmamız gerekiyor. Rotasyon değil de her oynayan aynı görevi üstlenmeli.

Kura ilk çıktığında bize yabancı olmayan bir yer olduğu için çok mutlu oldum. Azerbaycan bizim her zaman sevgisinden şüphe etmediğimiz, çok sevdiğimiz bir yer.

Neftçi'nin komandoları iyi. Saha dışında kardeşiz ama saha içinde herkes kazanmak için oynayacak. Galatasaray'ın her yerde sevildiğini biliyorum ama Azerbaycan'dan bir başka seviliyor.

Fernando Muslera'nın ayağı kırıldıktan sonra o bölgede sıkıntı yaşadık. Muslera bizim için bir kaleciden fazlası. Muslera'nın tabii ki olmasını çok isteriz ama gerek Fatih gerekse Okan bizimle devam edecek. Muslera'nın da futbolu Galatasaray'da bırakacağını düşünüyorum.

'Neftçi Bakü'de Mahmudov, Galatasaray'ı eleyebileceklerini söyledi. Ne düşünüyorsunuz?'

Aferin ona. Futbolcu böyle söylemeli zaten. Buna neden kırılayım, alınayım. Bakalım söylem ve eylem birbirini tutabilecek mi?

Büyük takımların büyük olmalarının sebebi taraftarlarıdır. Dolayısıyla kendi sahanızda seyirci baskı unsudur. Seyirci olmayınca takımları birbirinden ayırt eden özellikler de ortadan kalkıyor.

TRANSFER KONUSU

Yazılan isimlerin çoğundan haberdar olmadığını kaydeden tecrübeli hoca, "21 takım olduk. Hazırlık maçları, eleme maçlarını sayarsak, yorucu bir sezon bekliyor bizi. Transfer konusunda bir şey olursa paylaşırız. Bakıyorum, birçok isim var ama birçoğundan benim haberim yok. O yüzden öyle kolay transfer yapılamıyor ekonomik durumdan dolayı. En iyisi için uğraşıyoruz hep beraber. Umarım niyetimize uygun, hedefimize uygun bir şeyler yaparız." dedi.

"YAPMIŞ OLMAK İÇİN YAPMAYIZ"

Hedefe uygun oyuncu aradıklarını kaydeden teknik adam, "Galatasaraylılar şunu bilmeli ki almış olmak için almak istemiyorum, yapmış olmak için yapmak istemiyorum artık. Kafamda bir takım oluşturduğumda onlara uygun oyuncularımız da var bizim tespit ettiğimiz. Hem takımın yaş ortalamasını indirecek, hem de Galatasaray'a değer kazandıracak oyuncu olursa alacağız. Olmazsa karalar bağlamayız." ifadelerini kullandı.

"SADECE ORTA SAHA OLMAYACAK"

Sadece orta saha transferi peşinde olmadıklarını da belirten Fatih Terim, "Eksik yerlerimiz şu anda sadece bahsi geçen o mevki de değildir. Zor sezonu karşılayabilecek bir takımı sayısal olarak, ben de istiyorum. Her mevkinin iki adamı da hazır olsun veya birbirine yakın olsun ki seviyeli bir rekabet içinde sezonu götürelim. Bizi Avrupa'dan son birkaç senede ayıran en önemli özellik, ekonomik sorunlar. Şu anda herkesin sıkıntısı aynı. Parasal sıkıntıyı aşmadığımız sürece her takımın sorunu sürer." dedi.