Fatih Terim'den Taylan Antalyalı vetosu

AKŞAM

G.SARAY'IN bu sezon en formda ismi olan Taylan Antalyalı oynadığı oyunla Avrupa takımlarının dikkatini şimdiden çekmeyi başardı.

Almanya, Fransa ve İtalya’dan bazı takımlar Taylan’ı kadrosuna katabilmek için Sarı-Kırmızılı Kulübün kapısını çalmış durumda. Ancak Terim, genç orta saha oyuncusunun satılmasına sıcak bakmıyor. Bu kararını yönetime iletmiş durumda.

