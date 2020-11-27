Fatih Terim'den Taylan Antalyalı vetosu

Almanya, Fransa ve İtalya’dan bazı takımlar Taylan’ı kadrosuna katabilmek için Sarı-Kırmızılı Kulübün kapısını çalmış durumda. Ancak Terim, genç orta saha oyuncusunun satılmasına sıcak bakmıyor. Bu kararını yönetime iletmiş durumda.
Almanya 3. Lig ekiplerinden Türkgücü Münih, Mehmet Ekici ile görüşüyor.
Bu sezon ilk deplasman galibiyetini Ankaragücü karşısında almak isteyen Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, BB Erzurumspor maçını kazanan 11'ini bozmayacak.
Son olarak Suudi kulübü Al Nassr'da forma giyen Ahmed Musa'dan son dakika transfer açıklaması geldi. İngiliz basınına konuşan yıldız futbolcu Fenerbahçe ve Galatasaray sorularına da yant verdi.
Dün vefat haberi duyurulan Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona milyonları yasa boğarken, dünya basını ise efsaneyi manşetlere taşıdı. Fotoğraflar: Mustafa Taha
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Her zaman eleştirilere açık olduğunu söyleyen Güneş, yalan haberlerin topluma da zarar verdiğini dile getirdi.
Arjantin ve dünya futbolu, tarihe adını altın harflerle yazdıran Diego Armando Maradona'yı ‘Gracias Maradona' sözleriyle uğurladı.