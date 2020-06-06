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aksam.com.tr
  • 06 Haziran 2020 Cumartesi 10:23
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Fatih Terim'den sürpriz karar! Golcü yıldız geri dönüyor

Fatih Terim'den sürpriz karar! Golcü yıldız geri dönüyor

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Sarı kırmızılılarda bekleneni veremeyen, kiralık gittiği Brugge'de de kötü bir sezon geçiren Senegalli golcü oyuncu temmuza kampa katılacak.

Yabancı kısıtı, tartışılan performansı ve disiplin sorunu nedeniyle ‘gönderilecekler’ listesinde yer aldığı iddia edilen Mbyae Diagne için Galatasaray’ın kararı belli oldu. Sarı kırmızılı kulüp, 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan Senegalli golcüye bir şans daha verme kararı aldı. Kiralık gittiği Brugge’de sorunlu bir sezon geçiren, geçtiğimiz günlerde de “Kendimi Galatasaray’a ait hissediyorum” çıkışı yapan Diagne, temmuz ayında kampa katılacak.

Sosyal medya uyarısı

Teknik Direktör Fatih Terim’in de kulübün önemli yatırım yaptığı Senegalli futbolcuyu kazanmak istediği öğrenildi. Bununla beraber yönetim, dönmek isteyen Diagne’ye ‘şartlı evet’ diyecek. Kulüp, uzun süre sahalardan uzak kalan Diagne’ye sıkı bir çalışma programı sunacak ve bunu eksiksiz yerine getirmesini isteyecek. Ayrıca yıldız isme çok tepki alan sosyal medya kullanımı hakkında uyarıda bulunulacak.

Forvette Falcao-Diagne-Oğulcan

Kendisine verilen şansı iyi kullanması halinde Galatasaray, Diagne’yi kadrosunda tutacak. Bu takdirde Galatasaray’ın forvet hattı 2020-21 sezonunda Falcao, Diagne ve Oğulcan Çağlayan üçlüsünden oluşacak. Galatasaray ayrıca, Diagne’ye forma şansı verip yeniden parlatarak satmanın hesaplarını yapıyor. Senegalli futbolcu için iyi bir teklif gelirse de duruma, şartlara ve performansına göre hareket edilecek.

(Hürriyet)

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